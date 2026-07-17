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NFL: Commissioner Goodell peilt zehn neue Länder für International Games an

Aktualisiert:

von ran.de

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Videoclip • 01:17 Min

Die NFL will die Anzahl ihrer International Games erhöhen. Auch neue Länder sollen hinzukommen, der Commissioner wird sogar konkret.

Im Laufe der vergangenen Jahre kamen bei der NFL mehr und mehr Länder hinzu, in denen International Games ausgetragen werden.

Während zu Beginn lediglich in London gespielt wurde, finden inzwischen auch in Deutschland, Brasilien, Irland, Mexiko und Spanien Spiele statt.

In der nächsten Saison kommen zudem Partien in Australien und Frankreich hinzu. Doch dabei soll es nicht bleiben. Ganz im Gegenteil.

Laut "Sportico" wurde NFL-Commissioner Roger Goodell bei einem Fanatics Fest gefragt, ob es ein neues Land gebe, in dem die Liga gerne ein Regular-Season-Spiel austragen würden. Die Antwort des Commissioners: "Ich habe etwa zehn."

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Goodell will Spiele in Japan austragen

Goodell wurde sogar noch konkreter, so nannte er Japan als eines der möglichen künftigen Gastgeberländer.

"Wir hatten zwar schon einmal ein Spiel in Toko, aber das war ein Spiel in der Preseason. Deshalb wollen wir jetzt ein Spiel der regulären Saison dort austragen."

Die NFL möchte die Anzahl der zulässigen internationalen Spiele pro Saison auf 16 erhöhen. Dies hängt aber davon ab, ob die Spielergewerkschaft NFLPA einer Anhebung der derzeitigen Obergrenze von zehn Spielen zustimmt.

Übrigens: Die NFL trug bereits mehrfach Freundschaftsspiele in der japanischen Hauptstadt Tokio aus, erstmals im Jahr 1976, als die Chargers und die Cardinals aufeinandertrafen.

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