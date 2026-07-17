NFL: Swift und Kelce im Hochzeitsrausch - Zeigt Taylor hier ihren Ring?

Die NFL will die Anzahl ihrer International Games erhöhen. Auch neue Länder sollen hinzukommen, der Commissioner wird sogar konkret.

Im Laufe der vergangenen Jahre kamen bei der NFL mehr und mehr Länder hinzu, in denen International Games ausgetragen werden.

Während zu Beginn lediglich in London gespielt wurde, finden inzwischen auch in Deutschland, Brasilien, Irland, Mexiko und Spanien Spiele statt.

In der nächsten Saison kommen zudem Partien in Australien und Frankreich hinzu. Doch dabei soll es nicht bleiben. Ganz im Gegenteil.

Laut "Sportico" wurde NFL-Commissioner Roger Goodell bei einem Fanatics Fest gefragt, ob es ein neues Land gebe, in dem die Liga gerne ein Regular-Season-Spiel austragen würden. Die Antwort des Commissioners: "Ich habe etwa zehn."