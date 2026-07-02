DJ Moore mit toller Aktion
NFL: DJ Moore kauft eigene Trikots und schenkt sie den Bills-Fans
Veröffentlicht:von ran
ran Fußball
WM 2026: NFL-Star bringt Messi-Ziege zum Argentinien-Spiel
Videoclip • 01:02 Min
DJ Moore hat die Fans der Buffalo Bills schon vor seinem ersten Einsatz für die Franchise begeistert. Mit einer tollen Geste beschenkte er die Fans.
DJ Moore ist in der diesjährigen NFL Offseason von den Chicago Bears zu den Buffalo Bills getradet worden. In Buffalo hat er die Fans sofort in sein Herz geschlossen und beschenkt.
Während eines Shopping-Trips in einer Mall hat er in einem Laden Bills-Trikots mit seinem Aufdruck gesehen. Ein Mitarbeiter erzählte einem regionalen Sender von der Aktion.
Demnach habe der Receiver alle 27 Trikots für knapp 1200 US-Dollar gekauft und dem Mitarbeiter dann gesagt, sie umsonst an alle Fans zu geben, die nach einem DJ-Moore-Trikot suchen würden.
DJ Moore kauft alle seine Trikots
In diesem Moment wusste im Laden keiner, dass er DJ Moore ist. Der Assistant Manager beschreibt die Szenerie wie folgt: "Er sagte: 'Ok, ich kaufe sie alle.' Ich wusste nicht, wie ich reagieren soll, und fragte nur, ob er DJ Moore kennt oder für ihn arbeitet."
Moore soll darauf gesagt haben, dass er für ihn arbeitet. Anschließend fügte er an, dass der Laden die Trikots an jeden Fan geben soll, der nach einem Trikot mit DJ Moore fragt, und sagen, dass es ein Geschenk von ihm ist.
Daraufhin ging er aus dem Laden und drehte sich wohl nur einmal kurz um, um dem Mitarbeiter zu sagen, dass er es wirklich ist.
Sport-Streams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 18:30 Uhr • Radsport
Tour de France live: Präsentation der Teams 2026
90 MinBald verfügbar
Heute, 18:30 Uhr • Radsport
Tour de France live: Präsentation der Teams 2026
90 Min
- Bald verfügbar
Heute, 20:15 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Spanien - Österreich im Stream
195 MinBald verfügbar
Heute, 20:15 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Spanien - Österreich im Stream
195 Min
Fans finden Moore-Trikots ohne Preisschild
Der Trikot-Laden hat die Aktion daraufhin nicht vermarktet, sondern die Trikots mit einem Null-Dollar-Preisschild versehen und einen Zettel angehängt, auf dem "Dieses Trikot hat DJ Moore bereits gezahlt" stand.
Der Mitarbeiter war begeistert von der Aktion und betonte, wie sehr Moore in die Bills-Gemeinschaft passen würde. Mit solchen Aktionen "zeigt er, dass er sich kümmert. Er scheint die Community bisher sehr zu genießen."
Mehr zur NFL
NFL
Mutter von NFL-Star soll von seinem Bruder ermordet worden sein
NFL
Lange Haftstrafe droht: Ex-Trainer stellt sich hinter Arnold
NFL
Karriereende mit 27: Brandschutz statt NFL
NFL
Cardinals-Talent mit Ansage: "Chance, viele zu überraschen"
NFL
Rechtsstreit beendet: Skandal-QB für Draft zugelassen
NFL
NFL-Teams bekunden Interesse an LeBron James?!