ran Fußball WM 2026: NFL-Star bringt Messi-Ziege zum Argentinien-Spiel Videoclip • 01:02 Min Link kopieren Teilen

DJ Moore hat die Fans der Buffalo Bills schon vor seinem ersten Einsatz für die Franchise begeistert. Mit einer tollen Geste beschenkte er die Fans.

DJ Moore ist in der diesjährigen NFL Offseason von den Chicago Bears zu den Buffalo Bills getradet worden. In Buffalo hat er die Fans sofort in sein Herz geschlossen und beschenkt. Während eines Shopping-Trips in einer Mall hat er in einem Laden Bills-Trikots mit seinem Aufdruck gesehen. Ein Mitarbeiter erzählte einem regionalen Sender von der Aktion. Bryce Huff erklärt sein frühes Karriereende und verrät seine weiteren Pläne Demnach habe der Receiver alle 27 Trikots für knapp 1200 US-Dollar gekauft und dem Mitarbeiter dann gesagt, sie umsonst an alle Fans zu geben, die nach einem DJ-Moore-Trikot suchen würden.

DJ Moore kauft alle seine Trikots In diesem Moment wusste im Laden keiner, dass er DJ Moore ist. Der Assistant Manager beschreibt die Szenerie wie folgt: "Er sagte: 'Ok, ich kaufe sie alle.' Ich wusste nicht, wie ich reagieren soll, und fragte nur, ob er DJ Moore kennt oder für ihn arbeitet." Moore soll darauf gesagt haben, dass er für ihn arbeitet. Anschließend fügte er an, dass der Laden die Trikots an jeden Fan geben soll, der nach einem Trikot mit DJ Moore fragt, und sagen, dass es ein Geschenk von ihm ist. Daraufhin ging er aus dem Laden und drehte sich wohl nur einmal kurz um, um dem Mitarbeiter zu sagen, dass er es wirklich ist.

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