NFL - Bryce Huff erklärt sein frühes Karriereende und verrät seine weiteren Pläne

Auf Joyn ansehen NFL: Fields trägt Fake! Steelers-QB mit Geständnis Videoclip • 01:34 Min Link kopieren Teilen

Bryce Huff erklärt in einem aktuellen Interview, warum er seine NFL-Karriere mit 27 Jahren beendete und auf viel Geld verzichtet.

Das Karriereende von Bryce Huff kam überraschend. Der Pass Rusher erklärte im März im Alter von nur 27 Jahren seinen Rücktritt. Dabei verlief sein Aufstieg in der NFL rasant: Vor sechs Jahren gelangte er als ungedrafteter Free Agent in die NFL. Vor zwei Jahren unterschrieb er einen Dreijahres-Vertrag bei den Philadelphia Eagles über 51 Millionen US-Dollar. Vor einem Jahr wurde er zu den San Francisco 49ers getradet. Tom Brady kritisiert seine Las Vegas Raiders und die NFL: "Niemand hat einen guten Job gemacht" Warum so jemand seine Karriere beendet und damit auf viel Geld verzichtet? Es war eine Familienentscheidung, die Huff und sein älterer Bruder Jordan schon länger im Kopf hatten. "Ich habe das Gefühl, wir werden viele Leben retten und viele Firmen schützen", sagte Huff gegenüber "The Athletic". Die Brüder haben sich zum Ziel gesetzt, das Problem des Brandrisikos durch Lithium-Ionen-Batterien anzugehen. Huff, der im April seinen 28. Geburtstag feierte, baut das Unternehmen Naberstone bereits seit zweieinhalb Jahren auf.

Huff-Unternehmen: Sogar das US-Militär ist ein Interessent "Es läuft gut, wir sind aber noch ganz am Anfang", sagte er. Das von ihm selbst finanzierte Unternehmen Naberstone beschäftige derzeit sechs Mitarbeiter und habe bereits einen "ziemlich großen" Kunden gewonnen. Nach Angaben von Huff und Ingenieur Nik Tacker führt das Unternehmen zudem Gespräche über weitere Vereinbarungen, unter anderem mit dem US-Militär, einem großen Abfallrecyclingunternehmen sowie potenziellen Partnern in Europa und Asien. NFL: Skandal-Quarterback Brendan Sorsby entschuldigt sich und wird für Draft zugelassen Huff ist überzeugt, dass Naberstone einen Beitrag zur Lösung eines wachsenden Problems leisten kann: "Nach und nach steckt heutzutage in immer mehr Dingen eine Batterie – von Autos über Werkzeuge bis hin zu Fahrrädern, praktisch überall. Das größte Risiko bei Batterien besteht darin, dass sie bei einer Beschädigung, einer Fehlfunktion oder einem Kurzschluss Feuer fangen können. Dabei gerät zunächst eine einzelne Batteriezelle in Brand – und anschließend breitet sich das wie eine Kettenreaktion auf die gesamte Batterie aus."

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