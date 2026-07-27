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NFL: Ehefrau von Chiefs-Coach wohl im eigenen Haus angeschossen - eigener Sohn wurde festgenommen
Aktualisiert:von ran.de
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Die Ehefrau von Offensive Coordinator Eric Bieniemy wurde wohl im eigenen Haus angeschossen und wird wegen schwerer Verletzungen im Krankenhaus behandelt. Dabei wurde der gemeinsame Sohn des Paares festgenommen.
Laut übereinstimmenden US-Medienberichten wurde Mia Bieniemy, die Ehefrau von Offensive Coordinator Eric Bieniemy der Kansas City Chiefs, am Sonntagabend im eigenen Haus in Virginia angeschossen.
Wie "ESPN" berichtet, befindet sich die 57-Jährige im Krankenhaus und ist in stabilem Zustand. Die Polizei von Loudoun County, Virginia, bestätigte demnach, dass eine Person wegen "schwerer Verletzungen" behandelt werde, gab jedoch keine Angaben zur Identität der Person bekannt.
Bieniemy war am Sonntagvormittag mit den Chiefs auf dem Campus der Missouri Western State University, um am zweiten Training des Teams im Training Camp teilzunehmen.
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Sohn von Eric und Mia Bieniemy wurde offenbar festgenommen
Im Bericht heißt es weiter, dass Leah Paul, Sprecherin des Sheriff-Büros von Loudoun County, am Montag erklärte, dass die Polizei am Sonntag um 19:32 Uhr (ET) zu einem Einsatz wegen einer Schießerei in einem Haus im 20000er-Block des Northpark Drive in Ashburn, Virginia, gerufen wurde.
Das Sheriff-Büro von Loudoun County Virginia gab bekannt, dass die Beamten eine erwachsene Frau mit mehreren Schussverletzungen vorfand. Sie wurde zur Behandlung ihrer schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.
Dabei wurde Elijah Zion Bieniemy - der 27-jährige Sohn des Paares - festgenommen und wegen vorsätzlicher Körperverletzung, des Einsatzes einer Schusswaffe bei der Begehung einer Straftat sowie des Abfeuerns einer Schusswaffe innerhalb einer Wohnung angeklagt.
Demnach wurde er in die Haftanstalt von Loudoun County gebracht, wo er ohne Kaution festgehalten wird.
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Chiefs äußern sich zu Bieniemy-Vorfall
Die Chiefs erklärten in einer Stellungnahme, sie seien sich "des Vorfalls in der Familie von Eric Bieniemy bewusst", gaben jedoch keine weiteren Details bekannt.
Bieniemy kehrte Anfang dieses Jahres als Offensive Coordinator zu den Chiefs zurück, nachdem er bereits von 2018 bis 2022 in dieser Position bei der Franchise war.
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