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NFL - Nach Horror-Verletzung: Liga leitet Untersuchung gegen die Carolina Panthers ein
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:29 Min
Die Carolina Panthers müssen direkt zum Beginn des Training Camp eine schwere Verletzung hinnehmen und werden darüber hinaus von der NFL untersucht.
Die NFL Players Association (NFLPA) hat offiziell Ermittlungen gegen die Carolina Panthers aufgrund der schweren Verletzung von Linebacker Nic Scourton eingeleitet.
Grund dafür ist der Zeitpunkt der Verletzung des 21-Jährigen: Der Zweitrunden-Pick von 2025 hatte sich am ersten Tag des Training Camps einen Kreuzbandriss zugezogen, was innerhalb der obligatorischen fünftägigen Eingewöhnungsphase liegt.
Aufgrund des aktuellen Tarifvertrags sind die Teams dazu verpflichtet, ihre Spieler langsam an die neue Saison ranzuführen, um schwere Verletzungen wie diese zu vermeiden.
Konkret ist in den ersten fünf Tagen kein direkter Körperkontakt erlaubt, sondern nur Lauf- und Konditionsübungen auf dem Feld.
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NFL: Scourton war ein "Zufallsunfall"
Die Panthers selbst kooperieren dabei mit der Spielergewerkschaft, wie ein Teamsprecher dem "Charlotte Observer" mitteilte. Das Team gehe nicht davon aus, dass es sich bei der Verletzung um etwas anderes als einen Unfall handle, erklärte dieser weiter.
"Es war wirklich einfach unglücklich für Nic. Er ist ein wirklich, wirklich guter Spieler", sagte Panthers-Tight-End Tommy Tremble am Sonntag. "Was passiert ist, war einfach ein Zufallsunfall, und der Junge tut mir so leid, weil er in dieser Offseason unglaublich hart gearbeitet hat und ich glaube, das wäre sein bestes Jahr geworden."
Und weiter: "Ich glaube nicht, dass das irgendjemandem zuzuschreiben ist – jeder versucht einfach, jeden Tag besser zu werden. Es war einfach ein unglücklicher Vorfall beim Training … Als wir das gesehen haben, hat uns das irgendwie die Luft genommen."
Nach einer starken Rookie-Saison (47 Tackles, 5 Sacks) sollte Scourton ein wichtiger Teil der Panthers-Defensive werden. Durch seine schwere Verletzung wird er allerdings die gesamte Saison verpassen.
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