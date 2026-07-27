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San Francisco 49ers: Kyle Shanahan bei Autounfall verletzt – GM gibt Update
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:39 Min
Kyle Shanahan hat sich in der vergangenen Woche bei einem Autounfall ernsthaft verletzt, wodurch der Head Coach der San Francisco 49ers vorerst aussetzen muss. Bald soll er aber schon wieder zurück sein.
Kyle Shanahan war vergangene Woche in einen Autounfall verwickelt. Das gaben die San Francisco 49ers auf ihren Kanälen bekannt.
In dem Statement heißt es: "Kyle Shanahan, Head Coach der San Francisco 49ers, war letzte Woche in einen Autounfall verwickelt, bei dem er Verletzungen davontrug, die nicht lebensbedrohlich sind. Trainer Shanahan wird zu Beginn des Trainingslagers in begrenztem Umfang an den Teamaktivitäten teilnehmen, während er sich erholt."
Laut NFL-Insider Adam Schefter soll er sich die Nase, drei Rippen und die Hand gebrochen haben und im Gesicht mit über 40 Stichen genäht worden sein. Darüber hinaus erlitt Shanahan wohl eine schwere Gehirnerschütterung.
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Shanahan-Unfall: GM gibt Entwarnung
Am Samstag gab John Lynch, GM der 49ers, jedoch Entwarnung. "Es sieht aus, als ob es allen gut geht. Kyle geht es gut. Er hat ein paar Blessuren. Er hat bei dem Unfall eine Gehirnerschütterung erlitten und hat noch einige anhaltende Auswirkungen davon", erklärte er. Dennoch erwartet der 54-Jährige, dass Shanahan bei der Saisoneröffnung gegen die Rams in Australien wieder an der Seitenlinie stehen wird.
In der Zwischenzeit wird Assistant Head Coach Chris Foerster gemeinsam mit den Teamkoordinatoren die Aufgaben von Shanahan übernehmen, solange dieser sich erholt.
An dem Unfall waren laut Nicholas Martinez, dem Leutnant der Polizei von Palo Alto, zwei Personen beteiligt, der andere Fahrer blieb dabei unverletzt. Martinez erklärte, dass weder Drogen noch Alkohol im Spiel waren und sich beide Fahrer gegenüber der Polizei kooperativ zeigten. Gegen keinen der beiden wurde wegen des Unfalls ein Bußgeld verhängt.
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