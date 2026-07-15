NFL: Houston Texans trauern um Mitbesitzerin Janice McNair - "unglaubliches Leben gelebt"

Die Houston Texans trauern um Mitbesitzerin Janice McNair. Nicht nur ihr Sohn und Owner Cal McNair findet warme Worte.

Mitten in der Vorbereitung zur kurz bevorstehenden NFL-Saison teilen die Houston Texans eine traurige Nachricht. Mitbesitzerin Janice S. McNair ist am Dienstag, dem 14. Juli, im Alter von 89 Jahren gestorben. Sie hinterlässt vier Kinder, 16 Enkelkinder und 13 Urenkel.

Nach dem Tod ihres Mannes Bob McNair im Jahr 2018 hatte sie die Geschäfte bei der jüngsten der aktuellen Franchises übernommen, gab diese jedoch bereits 2024 an den gemeinsamen Sohn Cal weiter. Der 64-Jährige gedachte ihr mit besonderen Worten: "Mom war außergewöhnlich. Sie strahlte Güte aus, versprühte Lebensfreude, hatte unendlich viel Hoffnung und Liebe und lebte ein unglaubliches Leben, das sich um Glauben, Familie, Wohltätigkeit und Football drehte."

Und weiter: "Es ist unmöglich, die tiefe Dankbarkeit in Worte zu fassen, die meine Schwestern Ruth und Melissa sowie ich dafür empfinden, sie als Mutter gehabt zu haben. Außerhalb unserer Familie gab es für sie nichts Wichtigeres als ihre geliebten Texans." Daher sei es auch für ihn eine Ehre, die Geschicke der Franchise zu leiten und das von seinen Eltern aufgebaute Fundament fortzuführen.

"Meine Mutter hat unsere Familie, unser Team und unsere Gemeinschaft nachhaltig geprägt; ihr großherziges Wesen wird für immer fest in der DNA unserer Organisation verankert bleiben", versichert Cal McNair: "Auch wenn ich tiefen Schmerz empfinde, tröstet mich der Gedanke, dass sie nun wieder mit meinem Vater vereint ist – ihrem liebsten Teamkollegen."