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NFL: Houston Texans trauern um Mitbesitzerin Janice McNair - "unglaubliches Leben gelebt"
Veröffentlicht:von ran.de
Die Houston Texans trauern um Mitbesitzerin Janice McNair. Nicht nur ihr Sohn und Owner Cal McNair findet warme Worte.
Mitten in der Vorbereitung zur kurz bevorstehenden NFL-Saison teilen die Houston Texans eine traurige Nachricht. Mitbesitzerin Janice S. McNair ist am Dienstag, dem 14. Juli, im Alter von 89 Jahren gestorben. Sie hinterlässt vier Kinder, 16 Enkelkinder und 13 Urenkel.
Nach dem Tod ihres Mannes Bob McNair im Jahr 2018 hatte sie die Geschäfte bei der jüngsten der aktuellen Franchises übernommen, gab diese jedoch bereits 2024 an den gemeinsamen Sohn Cal weiter. Der 64-Jährige gedachte ihr mit besonderen Worten: "Mom war außergewöhnlich. Sie strahlte Güte aus, versprühte Lebensfreude, hatte unendlich viel Hoffnung und Liebe und lebte ein unglaubliches Leben, das sich um Glauben, Familie, Wohltätigkeit und Football drehte."
Und weiter: "Es ist unmöglich, die tiefe Dankbarkeit in Worte zu fassen, die meine Schwestern Ruth und Melissa sowie ich dafür empfinden, sie als Mutter gehabt zu haben. Außerhalb unserer Familie gab es für sie nichts Wichtigeres als ihre geliebten Texans." Daher sei es auch für ihn eine Ehre, die Geschicke der Franchise zu leiten und das von seinen Eltern aufgebaute Fundament fortzuführen.
"Meine Mutter hat unsere Familie, unser Team und unsere Gemeinschaft nachhaltig geprägt; ihr großherziges Wesen wird für immer fest in der DNA unserer Organisation verankert bleiben", versichert Cal McNair: "Auch wenn ich tiefen Schmerz empfinde, tröstet mich der Gedanke, dass sie nun wieder mit meinem Vater vereint ist – ihrem liebsten Teamkollegen."
Texans-Mitbesitzerin McNair tot: "Einfluss wird immer fortbestehen"
Erst im vergangenen Jahr war Janice McNair in den "Texans Ring of Honor" aufgenommen worden. Sie ist das vierte Mitglied nach ihrem Mann sowie den Texans-Legenden Andre Johnson und J.J. Watt.
In der Mitteilung wird auch die "Houston Texans Foundation" erwähnt, die 2002 zum Start der Franchise auf Betreiben der McNairs ins Leben gerufen wurde. Auf diesem Weg seien bereits mehr als 51 Millionen US-Dollar gesammelt worden. Zur Sprache kommen auch die über die "Robert and Janice McNair Foundation" ins Leben gerufenen "McNair Scholars", mit denen herausragende Studenten und Wissenschaftler für die unterstützten Universitäten und andere Einrichtungen gewonnen werden sollten.
McNair hielt die Ehrendoktorwürde des Columbia College. Ein wichtiger Sieg in ihrem Leben: Sie überstand eine Brustkrebserkrankung.
Auch DeMeco Ryans kommt in dem Statement zu Wort. Der Head Coach spricht davon, die McNairs hätten "eine Organisation aufgebaut, die sich wie eine Familie anfühlte, und es war mir eine große Ehre, für sie zu spielen. Ich werde mich immer an den Tag erinnern, an dem ich 2023 nach Houston zurückkehrte. Mrs. McNair hieß mich mit offenen Armen und ihrem unverwechselbaren, herzlichen Lächeln wieder in der Texans-Familie willkommen."
Texans-Präsident Mike Tomon betonte: "Als Matriarchin unserer Organisation wird der Einfluss von Mrs. McNair auf die Texans, die gesamte NFL und den Football für immer fortbestehen. Es war ein Privileg, sie zu kennen, und wir werden sie schmerzlich vermissen."
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