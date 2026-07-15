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NFL - New York Jets: Geno Smith im Visier der Polizei - Update zu Ermittlungen
Veröffentlicht:von Malte Ahrens
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Videoclip • 02:45 Min
NFL-Quarterback Geno Smith war im vergangenen Monat der Körperverletzung beschuldigt worden. Nun wurden die Ermittlungen eingestellt, ohne dass eine Anklage erhoben wird.
Geno Smith ist ein erfahrener NFL-Spieler, der zur nächsten Saison erneut bei den New York Jets unter Vertrag steht. Sein Sommer war allerdings von negativen Nachrichten überschattet worden.
Im vergangenen Monat hatte ihn eine Frau der Körperverletzung beschuldigt. Die Ermittlungen dazu wurden nun, wie die Polizei von Davie, Florida, bei "ESPN" bestätigte, eingestellt.
Im Bericht zum Fall heißt es: "Mit den derzeit vorliegenden Informationen können keine weiteren Ermittlungsmaßnahmen sinnvoll durchgeführt werden. Zukünftige Ermittlungsmaßnahmen hängen davon ab, ob zusätzliche Informationen oder Beweise vorgelegt werden"
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Polizei bekommt keine Aussagen von Smith oder der Gegenseite
Laut dem Bericht haben weder Smith noch die Frau ergänzende Aussagen, die von der Polizei angefragt worden waren, gemacht.
Am 21. Juni waren Polizeibeamte zur Wohnung des Quarterbacks gerufen worden, nachdem eine Frau den Notruf gewählt hatte und aussagte, von ihm angegriffen worden zu sein. Sie behauptete auch, dass sie seine Ex-Freundin sei.
Auf Instagram veröffentlichte die Dame ein Video einer Auseinandersetzung mit Smith und sagte, dass Smith nach draußen gerannt sei und sie angegriffen habe. Trotz ihrer Schilderungen wurde niemand festgenommen oder in Gewahrsam genommen.
Trotz fallengelassener Anklage: Disziplinarische Maßnahmen seitens der NFL?
Laut dem Bericht konnten Überwachungsaufnahmen zum Teil nicht ausgewertet werden, Aussagen widersprachen sich und unabhängige Zeugen fehlten ebenfalls. Das verhinderte, den Hauptaggressor festzustellen, da beide Parteien kleine Blessuren aufwiesen.
Die Frau wurde unter anderem als Smiths Managerin identifiziert, die wohl auch dafür zuständig ist, sich um seine Kinder zu kümmern. Sie wurde allerdings am Tag des Geschehens aus der Wohnung verwiesen.
Der 35-Jährige sowie die Jets haben sich bisher nicht dazu geäußert. Die NFL gab in einem Statement bei "ESPN" folgendes bekannt: "Wir sind über die Angelegenheit informiert, und das Team steht in Kontakt mit der Liga."
Demnach könne Smith weiterhin mit Disziplinarmaßnahmen seitens der NFL rechnen, sollte diese zu dem Schluss kommen, dass er gegen die Richtlinien zum persönlichen Verhalten verstoßen hat.
Geno Smith unfähig als Vater?
In einem weiteren Instagram-Video, welches von der Frau veröffentlicht wurde, stand im Untertitel, dass Smith "mich verprügelt, weil er es HASST, sich um sein Kind mit besonderen Bedürfnissen zu kümmern, und man ihn nicht mit ihm allein lassen kann, weil er lieber online Pornos anschaut und 'Call of Duty' spielt."
Die Mutter des Sechsjährigen verteidigte den Vater. Smith sei "mehr als fähig, sich um seinen Sohn zu kümmern, und war es schon immer".
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