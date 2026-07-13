Steht der ehemalige Defensive Tackle Aaron Donald vor einem NFL-Comeback? Adam Schefter legt die Gedanken Donalds hinter seiner Trainingseinheit auf dem Gelände der Los Angeles Rams offen.

Nach wie vor kursieren die Gerüchte um eine Rückkehr von Aaron Donald zu den Los Angeles Rams. Und sie werden immer heißer.

In der vergangenen Woche absolvierte Donald verschiedene Übungen und Konditionstraining in Schutzausrüstung.

Einem Augenzeugen zufolge habe der Super-Bowl-Sieger von 2021 "etwa eine Stunde auf dem Feld verbracht" und dabei diverse Übungen absolviert, unter anderem mit Medizinbällen, berichtete "TMZ". Adam Schefter von "ESPN" bringt nun Licht ins Dunkle.

Am Montag stellte er in der "Pat McAfee Show" klar, wie es zum Workout kam, das Donald absolvierte.