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NFL: Los Angeles Rams - Das steckt hinter Trainingseinheit von Aaron Donald

Veröffentlicht:

von ran.de

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NFL: Maxx Crosby zeigt Mega-Uhrensammlung

Videoclip • 01:34 Min

Steht der ehemalige Defensive Tackle Aaron Donald vor einem NFL-Comeback? Adam Schefter legt die Gedanken Donalds hinter seiner Trainingseinheit auf dem Gelände der Los Angeles Rams offen.

Nach wie vor kursieren die Gerüchte um eine Rückkehr von Aaron Donald zu den Los Angeles Rams. Und sie werden immer heißer.

In der vergangenen Woche absolvierte Donald verschiedene Übungen und Konditionstraining in Schutzausrüstung.

Einem Augenzeugen zufolge habe der Super-Bowl-Sieger von 2021 "etwa eine Stunde auf dem Feld verbracht" und dabei diverse Übungen absolviert, unter anderem mit Medizinbällen, berichtete "TMZ". Adam Schefter von "ESPN" bringt nun Licht ins Dunkle.

Am Montag stellte er in der "Pat McAfee Show" klar, wie es zum Workout kam, das Donald absolvierte.

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Wird das Feuer wieder entfacht?

Die Idee von Donald hinter dieser Einheit: "Er sagte dem Team, dass er dorthin gehen, trainieren und sehen wolle, wie er sich fühle und wie er darauf reagiere", äußerte Schefter.

"Er wolle alles erleben, was damit einhergeht, wieder in Schutzausrüstung auf dem Footballfeld zu stehen, und sehen, wie er sich dabei fühle", fügte er hinzu.

Wie Donald das Training empfunden hat, ist jedoch unklar. Die Einheit an sich deutet jedoch tatsächlich darauf hin, dass er ernsthaft über ein Comeback nachdenkt.

Seitdem die Rams im vergangenen Monat Defensive End Myles Garrett verpflichteten, hatten die Spekulationen um eine Rückkehr Donalds wieder massiv zugenommen.

Am 15. März 2024, nach zehn Jahren bei den Los Angeles Rams, hatte Donald sein Karriereende in der NFL bekanntgegeben. Etwas mehr als zwei Jahre später könnte der Defensive Tackle nun aus dem Ruhestand zurückkommen.

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