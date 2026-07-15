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NFL: Profi der Dallas Cowboys wegen Verkehrsvergehen gesperrt
Veröffentlicht:von ran.de
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Charles Snowden hat sich erst in diesem Sommer einen Vertrag bei den Dallas Cowboys erarbeitet. Nun wird er aber von der Liga ausgebremst - wegen eines Vorfalls im Straßenverkehr.
Kaum ist er da, wird er erstmal aus dem Verkehr gezogen. Charles Snowden, neuer Linebacker bei den Dallas Cowboys, wurde von der NFL für die ersten drei Saisonspiele gesperrt. Grund ist ein Verstoß gegen die Verhaltensrichtlinien der Liga, der Profi war im Jahr 2024 unter Alkoholeinfluss am Steuer erwischt worden.
Wegen des Vergehens war Snowden Anfang des Jahres bereits zu einer Geldstrafe von 1.000 US-Dollar und der Teilnahme an Kursen des Leichenbeschauers und zum Thema Trunkenheit am Steuer verurteilt worden. Wie "ESPN" schreibt, wird die Anklage auf rücksichtsloses Fahren herabgestuft, sofern er die Auflagen seiner Vereinbarung erfüllt.
Laut der NFL ist Snowden trotz seiner Sperre "berechtigt, an allen Aktivitäten der Saisonvorbereitung – einschließlich der Spiele – teilzunehmen; seine Sperre tritt mit der Reduzierung des Kaders auf 53 Spieler in Kraft". Verpassen wird er damit die Division-Duelle bei den New York Giants und gegen die Washington Commanders sowie die Partie gegen die Baltimore Ravens, sein erstes Regular-Season-Spiel für "America's Team" könnte am 4. Oktober bei den Houston Texans steigen.
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Cowboys-Profi von NFL gesperrt: Vertrag erst im Juni unterschrieben
Snowden hatte erst am 18. Juni einen Vertrag über 1,075 Millionen US-Dollar für die anstehende Saison unterschrieben, nachdem er sich beim Mandatory Minicamp bewährt hatte. Es wäre seine dritte Saison in der NFL.
Der 28-Jährige kam 2021 ungedraftet in die Liga, absolvierte direkt zwei Spiele für die Chicago Bears. In den folgenden Jahren versuchte er sich bei den Tampa Bay Buccaneers und den Las Vegas Raiders. Bei Letzteren kam Snowden in den vergangenen beiden Spielzeiten zu 31 Einsätzen, in denen er 67 combined Tackles, 4,5 Sacks und eine Interception sammelte.
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