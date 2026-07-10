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NFL Munich Game 2026: Ticket-Verkauf startet heute! Alle Infos im Ticker
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 02:33 Min
Der Ticket-Verkauf für das NFL Munich Game läuft! ran hat alle News im Ticker.
Die Vorfreude auf die neue NFL-Saison steigt von Tag zu Tag und damit auch die Vorfreude auf das Spiel in Deutschland.
In München treffen in diesem Jahr die Detroit Lions auf die New England Patriots, ein absolutes Top-Spiel im NFL-Kalender.
Am 10. Juli startet der offizielle Ticket-Verkauf. ran hat alle News im Ticker.
+++ Update: 10. Juli, 12:07 Uhr: Hunderttausende in der Warteschlange +++
Warteschlangenplätze jenseits der 100.000 kursieren bereits im Netz.
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+++ Update: 10. Juli, 12:00 Uhr: Der Verkauf startet! +++
Die Warteschlange ist zugeteilt.
+++ Update: 10. Juli, 10:45 Uhr: Warteraum kann bereits betreten werden +++
Der Warteraum für die Schlange zum Verkaufsstart der Tickets kann bereits betreten werden.