NFL NFL: Kryptische Botschaft! Aaron Donald heizt Comeback-Gerüchte an Videoclip • 01:08 Min Link kopieren Teilen

Die NFL kommt zurück nach München! Diesen November findet das vierte NFL-Spiel auf deutschem Boden statt. ran zeigt, wie Fans an Tickets für das Spiel kommen können.

Wann und wo findet das NFL Munich Game 2026 statt? Das Duell zwischen den New England Patriots und Detroit Lions findet am Sonntag, 15. November, in der Allianz Arena im Münchner Stadtteil Fröttmaning statt, die normalerweise das Zuhause des FC Bayern München ist.

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Wann startet der Ticketverkauf für das Munich Game 2026? Bereits am 28. Mai begann eine erste Presale-Stufe, die aber nur Inhaber einer American-Express-Karte zugänglich war und bis zum 3. Juni lief. Seit dem 4. Juni können auch Fans, die keine Kunden des Kreditinstituts sind, Hospitality-Pakete erwerben. Am Freitag, 10. Juli, startet um 12 Uhr die finale Phase des Ticketverkaufs für das NFL Munich Game 2026. Die verbliebenen Eintrittskarten sind der gesamten Öffentlichkeit zugänglich - vorausgesetzt sie können ein Ticket ergattern und die Preise bezahlen. Daneben ist die einzige Voraussetzung, ein gültiges NFL-Ticketkonto zu besitzen. HIER TICKETKONTO BEANTRAGEN

Was ist der Preis für Tickets beim NFL-Spiel in München Die Preise, die die NFL für das Munich Game zwischen den Detroit Lions und den New England Patriots aufruft, haben es durchaus in sich. Die günstigste Kategorie acht kostet für Vollzahler 83,59 Euro. Für teuerste Stufe eins muss man sogar 413,75 Euro berappen. Immerhin: Es gibt vergünstigte Karten für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Die Preise für die drei Kinder-Kategorien belaufen sich auf 42,17 Euro (Stufe acht), 90,68 Euro (Stufe fünf) und 117,93 (Stufe vier).

Wie viele Tickets kann man für das Spiel auf einmal kaufen? Um gegen Bots und profitorientierte Käufer vorzugehen, beschränkt die NFL die Menge an Tickets pro Kunde. Wer Karten erwerben will, kann sich im offiziellen Vorverkauf nicht mehr als sechs Tickets auf einmal sichern.

Wird es rund um das NFL Munich Game 2026 Veranstaltungen in der Allianz Arena geben? Die kurze Antwort lautet: Nein. Außerhalb der Allianz Arena wird es diesmal am Spieltag selbst keinerlei Events geben. Die NFL sprach sogar explizit eine Empfehlung für Nicht-Ticketinhaber aus, am Spieltag nicht zum Stadion zu reisen.

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