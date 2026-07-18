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NFL: Skandal um Vrabel und Russini - Patriots-Owner Kraft: "Niemand ist unfehlbar"

Veröffentlicht:

von ran.de

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NFL: Barkley und Co. mit heftiger Ballkontrolle

Videoclip • 01:01 Min

Nach dem Foto-Skandal um Patriots-Cheftrainer Mike Vrabel und NFL-Reporterin Dianna Russini äußert sich Patriots-Owner Robert Kraft.

Es war die wohl brisanteste Geschichte der NFL-Offseason. Vor einigen Monaten tauchten gleich mehrere Bilder von Patriots-Head-Coach Mike Vrabel in durchaus intimen Momenten auf.

Zu sehen war neben dem Cheftrainer aber nicht dessen Ehefrau, sondern NFL-Reporterin Dianna Russini.

Nun hat sich auch Patriots-Owner Robert Kraft zu der Thematik geäußert und erklärt, die Fotos hätten für Vrabel zwar kurzfristige berufliche Komplikationen mit sich gebracht, sie haben allerdings keine langfristigen Auswirkungen auf seine Jobsicherheit.

Im "ESPN"-Format "First Take" fragte Moderatorin Shae Cornette den Milliardär: "Es war eine etwas turbulente Offseason – so könnte man es wohl nennen – für Ihren Cheftrainer Mike Vrabel. Wie war es, diese Situation während der Offseason zu meistern?"

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Kraft hofft auf viele Jahre mit Vrabel

Die Antwort von Kraft: "Wir können uns glücklich schätzen, Mike als unseren Cheftrainer zu haben. Wissen Sie, niemand ist unfehlbar. Und das Tolle an Mike ist, dass er über ein großartiges theoretisches Wissen über Football verfügt und alle technischen Fähigkeiten beherrscht."

Und weiter: " Er geht wunderbar auf die Spieler ein. Und er ist jemand, an den ich fest glaube und dem ich voll und ganz vertraue. Ich hoffe, dass er noch viele Jahre lang unser Cheftrainer bleiben wird."

Während Vrabel trotz des Mega-Skandals weiterarbeiten kann, musste Russini ihren Job bei "The Athletic" dagegen aufgeben. Die Frage nach der Doppelmoral wird also erst einmal bleiben.

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