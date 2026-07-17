NFL
NFL - Alle Infos zu den Trainingscamps und der Preseason: Start, Standorte, Termine, Gegner
Veröffentlicht:von ran.de
NFL
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Die Football-freie Zeit neigt sich dem Ende zu - Mitte September beginnt bereits die neue Saison. ran präsentiert alle Infos zu den Training Camps und zur Preseason.
Die NFL startet in die neue Saison 2026. Nach den Minicamps der einzelnen Teams stehen die Training Camps an.
ran zeigt, wann und wo die Franchises ihre Vorbereitung verbringen.
Wann starten die Training Camps der NFL-Teams?
Die Arizona Cardinals und Carolina Panthers spielen am 6. August gegeneinander im Hall of Fame Game. Damit werden sie die beiden Teams sein, die bereits eine Woche vor dem Rest der Liga in die Training Camps starten werden, und zwar am 22. Juli.
Die restlichen NFL-Teams starten spätestens am 28. Juli.
Welche NFL-Teams veranstalten ein Joint Practice?
Eine Joint Practice ist ein gemeinsames Training von zwei NFL-Teams während des Training Camps bzw. der Preseason. Statt nur mit den Teamkollegen zu trainieren, treffen sich zwei Teams für ein oder mehrere Trainingstage und absolvieren gemeinsame Übungen. Häufig treffen die Mannschaften kurz darauf in einem Preseason-Spiel aufeinander.
In der abgelaufenen Saison gab es 29 Teams, die mindestens ein Joint Practice abgehalten haben. In dieser Saison werden es 28 Teams sein.
Das Camp beginnt allerdings nicht für alle Spieler gleichzeitig: Rookies müssen in der Regel ein paar Tage früher erscheinen als die Routiniers. Erst mit der Ankunft der erfahrenen Spieler startet allerdings das vollständige Mannschaftstraining.
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Samstag, 18.07. 10:30 • Rugby
Nations Championship: Japan - Frankreich im Livestream
140 Min
Arizona Cardinals
Ort: State Farm Stadium - Glendale, Arizona
Start für Rookies: 22. Juli
Start für Routiniers: 22. Juli
Joint Practice: Bei den Green Bay Packers am 26. August
Erstes Preseason-Spiel: Hall of Fame Game gegen die Carolina Panthers, 7. August
Atlanta Falcons
Ort: Atlanta Falcons Training Facility - Flowery Branch, Georgia
Start für Rookies: 24. Juli
Start für Routiniers: 28. Juli
Joint Practice: Bei den Indianapolis Colts am 19. August
Erstes Preseason-Spiel: Denver Broncos, 15. August
Baltimore Ravens
Ort: Under Armour Performance Center - Owings Mills, Maryland
Start für Rookies: 24. Juli
Start für Routiniers: 28. Juli
Joint Practice: Bei den Minnesota Vikings am 19. August; mit den Washington Commanders am 26. August
Erstes Preseason-Spiel: Philadelphia Eagles, 16. August
Buffalo Bills
Ort: St. John Fisher University - Rochester, New York
Start für Rookies: 21. Juli
Start für Routiniers: 28. Juli
Joint Practice: Bei den Cleveland Browns am 20. August
Erstes Preseason-Spiel: Carolina Panthers, 15. August
Carolina Panthers
Ort: Bank of America Stadium - Charlotte, North Carolina
Start für Rookies: 21. Juli
Start für Routiniers: 22. Juli
Joint Practice: Bei den Jacksonville Jaguars am 19. August; mit den Houston Texans am 26. August
Erstes Preseason-Spiel: Hall of Fame Game gegen die Arizona Cardinals, 7. August
Chicago Bears
Ort: Halas Hall - Lake Forest, Illinois
Start für Rookies: 25. Juli
Start für Routiniers: 28. Juli
Joint Practice: Bei den Cincinnati Bengals am 20. August; bei den Tennessee Titans am 27. August
Erstes Preseason-Spiel: Cleveland Browns, 15. August
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Cincinnati Bengals
Ort: Paycor Stadium - Cincinnati
Start für Rookies: 25. Juli
Start für Routiniers: 28. Juli
Joint Practice: Mit den Chicago Bears am 20. August
Erstes Preseason-Spiel: Detroit Lions, 14. August
Cleveland Browns
Ort: CrossCountry Mortgage Campus - Berea, Ohio
Start für Rookies: 23. Juli
Start für Routiniers: 28. Juli
Joint Practice: Mit den Buffalo Bills am 20. August
Erstes Preseason-Spiel: Chicago Bears, 15. August
Dallas Cowboys
Ort: Marriott Residence Inn - Oxnard, Kalifornien
Start für Rookies: 28. Juli
Start für Routiniers: 28. Juli
Joint Practice: Bei den Los Angeles Rams am 11. August; mit den New Orleans Saints am 18. August
Erstes Preseason-Spiel: Seattle Seahawks, 16. August
Denver Broncos
Ort: Broncos Park Powered by CommonSpirit - Englewood, Colorado
Start für Rookies: 22. Juli
Start für Routiniers: 28. Juli
Joint Practice: -
Erstes Preseason-Spiel: Atlanta Falcons, 15. August
Detroit Lions
Ort: Meijer Performance Center - Allen Park, Michigan
Start für Rookies: 25. Juli
Start für Routiniers: 28. Juli
Joint Practice: -
Erstes Preseason-Spiel: Cincinnati Bengals, 14. August
Green Bay Packers
Ort: Lambeau Field - Green Bay, Wisconsin
Start für Rookies: 27. Juli
Start für Routiniers: 28. Juli
Joint Practice: Mit den Arizona Cardinals am 26. August
Erstes Preseason-Spiel: Pittsburgh Steelers, 14. August
Houston Texans
Ort: Houston Methodist Training Center - Houston
Start für Rookies: 21. Juli
Start für Routiniers: 28. Juli
Joint Practice: Mit den Las Vegas Raiders am 18. August; bei den Carolina Panthers am 26. August
Erstes Preseason-Spiel: Los Angeles Chargers, 14. August
Indianapolis Colts
Ort: Grand Park - Westfield, Indianapolis
Start für Rookies: 27. Juli
Start für Routiniers: 28. Juli
Joint Practice: Bei den New England Patriots am 11. August, mit den Atlanta Falcons am 19. August
Erstes Preseason-Spiel: New England Patriots, 14. August
Jacksonville Jaguars
Ort: Miller Electric Center - Jacksonville, Florida
Start für Rookies: 25. Juli
Start für Routiniers: 28. Juli
Joint Practice: Bei den New Orleans Saints am 13. August; mit den Carolina Panthers am 19. August; mit den Tampa Bay Buccaneers am 25. August
Erstes Preseason-Spiel: New Orleans Saints, 15. August
Kansas City Chiefs
Ort: Missouri Western State University - St. Joseph, Missouri
Start für Rookies: 24. Juli
Start für Routiniers: 28. Juli
Joint Practice: -
Erstes Preseason-Spiel: Los Angeles Rams, 15. August
Las Vegas Raiders
Ort: Intermountain Health Performance Center - Henderson, Nevada
Start für Rookies: 23. Juli
Start für Routiniers: 28. Juli
Joint Practice: Bei den Houston Texans am 18. August
Erstes Preseason-Spiel: Arizona Cardinals, 14. August
Los Angeles Chargers
Ort: The Bolt - El Segundo, Kalifornien
Start für Rookies: 23. Juli
Start für Routiniers: 28. Juli
Joint Practice: Mit den San Francisco 49ers am 18. August
Erstes Preseason-Spiel: Houston Texans, 14. August
Los Angeles Rams
Ort: Loyola Marymount University - Los Angeles
Start für Rookies: 25. Juli
Start für Routiniers: 25. Juli
Joint Practice: Mit den Dallas Cowboys am 11. August; mit den New Orleans Saints am 20. August
Erstes Preseason-Spiel: Kansas City Chiefs, 15. August
Miami Dolphins
Ort: Baptist Health Training Complex - Miami Gardens, Florida
Start für Rookies: 21. Juli
Start für Routiniers: 28. Juli
Joint Practice: Bei den Washington Commanders am 12. August; mit den New York Giants am 20. August
Erstes Preseason-Spiel: Washington Commanders, 15. August
Minnesota Vikings
Ort: TCO Performance Center - Eagan, Minnesota
Start für Rookies: 26. Juli
Start für Routiniers: 28. Juli
Joint Practice: Mit den Baltimore Ravens am 19. August
Erstes Preseason-Spiel: New York Giants, 15. August
New England Patriots
Ort: New Balance Athletics Center - Foxborough, Massachusetts
Start für Rookies: 21. Juli
Start für Routiniers: 24. Juli
Joint Practice: Mit den Indianapolis Colts am 11. August; mit den Philadelphia Eagles am 19. August
Erstes Preseason-Spiel: Indianapolis Colts, 14. August
New Orleans Saints
Ort: Ochsner Sports Performance Center - Metairie, Louisiana
Start für Rookies: 28. Juli
Start für Routiniers: 28. Juli
Joint Practice: Mit den Jacksonville Jaguars am 13. August; bei den Dallas Cowboys am 18. August; bei den Los Angeles Rams am 20. August
Erstes Preseason-Spiel: Jacksonville Jaguars, 15. August
New York Giants
Ort: Quest Diagnostics Training Center/The Greenbrier - East Rutherford, New Jersey/White Sulphur Springs, West Virginia
Start für Rookies: 23. Juli
Start für Routiniers: 28. Juli
Joint Practice: Bei den Miami Dolphins am 20. August
Erstes Preseason-Spiel: Minnesota Vikings. 15. August
New York Jets
Ort: Atlantic Health Jets Training Center - Florham Park, New Jersey
Start für Rookies: 25. Juli
Start für Routiniers: 28. Juli
Joint Practice: Mit den Tampa Bay Buccaneers am 11. August
Erstes Preseason-Spiel: Tampa Bay Buccaneers, 15. August
Philadelphia Eagles
Ort: Jefferson Health Training Complex - Philadelphia
Start für Rookies: 28. Juli
Start für Routiniers: 28. Juli
Joint Practice: Bei den New England Patriots am 19. August
Erstes Preseason-Spiel: Baltimore Ravens, 16. August
Pittsburgh Steelers
Ort: Saint Vincent College - Latrobe, Pennsylvania
Start für Rookies: 28. Juli
Start für Routiniers: 28. Juli
Joint Practice: -
Erstes Preseason-Spiel: Green Bay Packers, 14. August
San Francisco 49ers
Ort: SAP Performance Facility - Santa Clara, Kalifornien
Start für Rookies: 18. Juli
Start für Routiniers: 25. Juli
Joint Practice: Mit den Tennessee Titans am 11. August; bei den Los Angeles Chargers am 18. August
Erstes Preseason-Spiel: Tennessee Titans, 14. August
Seattle Seahawks
Ort: Virginia Mason Athletic Center - Renton, Washington
Start für Rookies: 17. Juli
Start für Routiniers: 24. Juli
Joint Practice: Bei den Tennessee Titans am 21. August
Erstes Preseason-Spiel: Dallas Cowboys, 16. August
Tampa Bay Buccaneers
Ort: AdventHealth Training Center - Tampa, Florida
Start für Rookies: 27. Juli
Start für Routiniers: 28. Juli
Joint Practice: Bei den New York Jets am 11. August, bei den Jacksonville Jaguars am 25. August
Erstes Preseason-Spiel: New York Jets, 15. August
Tennessee Titans
Ort: Vanderbilt Health Football Center - Nashville, Tennessee
Start für Rookies: 23. Juli
Start für Routiniers: 28. Juli
Joint Practice: Bei den San Francisco 49ers am 11. August; mit den Seattle Seahawks am 21. August; mit den Chicago Bears am 27. August
Erstes Preseason-Spiel: San Francisco 49ers, 14. August
Washington Commanders
Ort: Commanders Park - Ashburn, Virginia
Start für Rookies: 24. Juli
Start für Routiniers: 28. Juli
Joint Practice: Mit den Miami Dolphins am 12. August, bei den Baltimore Ravens am 26. August
Erstes Preseason-Spiel: Miami Dolphins, 15. August
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