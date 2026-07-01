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NFL-Teams bekunden Interesse an NBA-Star LeBron James

Veröffentlicht:

von ran.de

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NFL: King of the Ring! Ravens-Star bezwingt Sumo-Riesen

Videoclip • 01:04 Min

Nachdem LeBron James am Dienstag seinen Abschied von den Los Angeles Lakers bekannt gegeben hat, mischten sich mehrere NFL-Teams mit einem Augenzwinkern in die Debatte um seine Zukunft ein.

LeBron James verlässt nach acht gemeinsamen Jahren die Los Angeles Lakers und sucht sich ein neues Team. Das bestätigte sein Berater NBA-Insider Shams Charania.

Diese Nachricht rief prompt einige NFL-Teams auf den Plan - zumindest zum Spaß.

Etliche NFL-Teams wie die Green Bay Packers, Jacksonville Jaguars, Buffalo Bills und Houston Texans witzelten in den sozialen Netzwerken über einen möglichen Wechsel des vierfachen NBA-Champions in die NFL. Auch die Winnipeg Jets aus der NHL beteiligten sich an dem Spaß.

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LeBron James: Wide Receiver in der High School

Ganz aus der Luft gegriffen ist die Idee nicht: James spielte an der St. Vincent-St. Mary High School als Wide Receiver und erhielt sogar Angebote von Division-I-Colleges.

In seiner High-School-Karriere kam er auf 103 Fänge, 2.065 Yards und 23 Touchdowns. Und das, obwohl er in seinem letzten Jahr gar nicht mehr spielte.

Wo es LeBron hinzieht, ist noch offen. Laut Insiderberichten beauftragte er seinen Berater, Angebote aus der ganzen Liga einzuholen.

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