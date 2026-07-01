Der Rechtsstreit um Skandal-Quarterback Brendan Sorsby hat endlich ein Ende gefunden. Damit steht seiner NFL-Karriere nichts mehr im Weg.

Skandal-Quarterback Brendan Sorsby hat am Dienstag erklärt, dass er den Rechtsstreit mit der NFL beilegen und sich auf den Draft 2027 konzentrieren möchte.

Wie "The Athletic" berichtet, hat die Liga dies den 32 Teams in einem offiziellen Memo bestätigt. Die NFL erklärte zudem, dass Sorsby für den Draft 2027 zugelassen wird – bis dahin aber von keinem Team unter Vertrag genommen werden darf.

"Ich übernehme 100 Prozent Verantwortung für meine Handlungen", sagte Sorsby in einer Erklärung gegenüber "The Athletic".

"Ich hatte mein Glücksspielproblem nicht unter Kontrolle, und erst als ich erwischt wurde, wurde mir das bewusst – aber es war wirklich das Beste, was mir hätte passieren können. Dadurch konnte ich mir die Hilfe holen, die ich brauchte, und mich vollständig auf meine Genesung konzentrieren", führte er aus.

Eine ligainterne Quelle bestätigte "The Athletic" zudem, dass die NFL zugestimmt habe, Sorsby für Fehler aus der Vergangenheit nicht zu bestrafen. Die Liga wolle sich allerdings vorbehalten, weitere Ermittlungen anzustellen und bekannte Fehltritte bei zukünftigen Verstößen zu berücksichtigen.