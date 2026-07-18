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Tom Brady verpasst Logan Paul eine Ohrfeige - das steckt hinter der großen Aufregung
Aktualisiert:von ran
ran Fußball
WM 2026: Tom Brady vom Turnier begeistert
Videoclip • 01:00 Min
Bei einer Veranstaltung vor dem Finale der Fußball-WM in New York rutscht Tom Brady gegen Logan Paul die Hand aus. Nach einer echten Eskalation eines Streits sah das aber nicht aus.
Das hat mal mächtig geknallt: Tom Brady hat beim Fanatics Fest im Vorfeld des WM-Finals in New York Logan Paul auf offener Bühne eine Ohrfeige verpasst.
Auf einem Video, das in den sozialen Medien schnell viral ging, ist zu sehen, wie sich die Quarterback-Ikone und der Star-Influencer zunächst verbal attackieren.
Dann zieht Brady auf einmal seine rechte Hand aus der Hosentasche und versetzt Paul einen Schlag ins Gesicht.
Basketball-Superstar Karl-Anthony Towns, der mit den beiden auf der Bühne stand, musste eingreifen und die beiden Streithähne trennen.
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Brady und Paul gerieten schon häufiger aneinander
Brady und Paul liefern sich seit einiger Zeit verbale Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit. Es ist aber eher nicht zu vermuten, dass nun in New York vor dem großen Fußball-Finale dieser Streit komplett eskaliert ist.
Wahrscheinlicher ist, dass es sich um eine Promo-Aktion von Brady handelt. Der siebenmalige Super-Bowl-Sieger hat während seines Auftritts beim Fanatics Fest bestätigt, dass er einen Show-Kampf in der Wrestling-Liga WWE plant.
"Ich habe das Gefühl, dass ich, seitdem ich kein Football mehr spiele, die Gelegenheit habe, da rauszugehen und trotzdem zu zeigen, dass ich noch ein bisschen sportlich bin", sagte der 48-Jährige: "Ich glaube, ich könnte da zumindest für einen Kampf mitmachen, oder?"
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Brady über Ohrfeige: "Ich werde es noch einmal versuchen"
Als Gegner könnte dann wohl niemand besser geeignet sein als Paul. Über Social Media gifteten sich beide nach der Ohrfeige weiter an. Paul schrieb auf X: "Er versucht, mich zu schlagen? Ein schreckliches Vorbild für die Kinder."
Brady antwortete: "Ich habe es versucht … ich werde es noch einmal versuchen, wenn ich diesen Nerd das nächste Mal sehe."
Dann vielleicht schon bei WWE.
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