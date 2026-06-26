FC Bayern vor Verpflichtung von Anton Gavel: "Sehr nah an einer Lösung"

Der FC Bayern Basketball bekommt wohl seinen Wunschtrainer. Anton Gavel wird nach München wechseln.

"Ich kann sagen, dass sich die Situation mit Bamberg deutlich beruhigt hat. Wir waren in den letzten Tagen in sehr konstruktiven und aussichtsreichen Gesprächen und sind sehr nah an einer Lösung", sagte Bayerns Präsident Herbert Hainer der "Münchner Abendzeitung".

Die Basketballer des FC Bayern stehen nach längerem Poker mit Ligakonkurrent Bamberg offenbar kurz vor einer Verpflichtung von Wunschtrainer Anton Gavel.

FC Bayern: Gavel soll Nachfolge von Pesic antreten

Der frühere Bayern-Profi Gavel (41) soll bei den Bayern die Nachfolge von Svetislav Pesic antreten, der seine Karriere nach dem verlorenen Meisterschaftsfinale gegen Alba Berlin beendet hat. Bamberg wollte Gavel aber nicht ohne Weiteres ziehen lassen. Die vom Pokalsieger aufgerufene Ablöse war den Münchnern bislang immer zu hoch gewesen.

Allerdings hatte sich zuletzt schon Ehrenpräsident Uli Hoeneß zuversichtlich gezeigt. "Ich persönlich glaube, dass wir in der nächsten Saison Anton Gavel hier als Trainer haben. Man muss versuchen, eine diplomatische Lösung zu finden", sagte Hoeneß.

Hainer bestätigte der AZ zudem den Transfer von Welt- und Europameister Johannes Thiemann. "Thiemann wird in der nächsten Saison bei uns spielen", sagte er. Der 32-Jährige war zuletzt in Japan für den Klub Gunma Crane Thunders aufgelaufen.