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1860 München: Prominenter Insolvenzverwalter für Regionalliga steht fest

Veröffentlicht:

von ran.de

17:30 SAT.1 Bayern

Krise bei 1860 München geht weiter: Löwen stellen Insolvenzantrag

Videoclip • 23 Sek • Ab 12

Die KGaA des TSV 1860 München hat Insolvenzantrag beim Amtsgericht München gestellt. Das Gericht bestellte einen prominenten Insolvenzverwalter. Ein Mann, der in München schon einiges abgewickelt hat.

Er kennt das Geschäft. Dr. Max Liebig ist nicht nur einer der am häufigsten bestellten Insolvenzverwalter Deutschlands, sondern verantwortete bereits die Konkursverfahren von Türkgücü München und Alfons Schuhbeck. Jetzt liegt der nächste Münchner Traditionsfall auf seinem Schreibtisch: Der TSV 1860 München.

Die TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA und die TSV München von 1860 Geschäftsführungs-GmbH haben am Dienstag, 23. Juni 2026, Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens beim zuständigen Amtsgericht München eingereicht.

Liebig selbst gibt sich zweckoptimistisch: "Ziel ist es, schnellstmöglich ein Gesamtbild zu bekommen, um die nächsten Schritte zusammen mit der Geschäftsführung prüfen und einleiten zu können."

Dem Insolvenzantrag vorausgegangen war der Zwangsabstieg in die Regionalliga Bayern, weil die für eine Drittliga-Lizenz notwendigen 2,7 Millionen Euro fehlten. Um die Insolvenz insgesamt abzuwenden, hätte es rund sieben Millionen Euro gebraucht. Eine Einigung mit Investor Hasan Ismaik, der 60 Prozent der KGaA-Anteile hält, scheiterte.

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1860 München steckt in verzwickter Situation: Regionalliga-Start nicht sicher

Nun muss sich Ismaik nicht mehr mit den Vereinsverantwortlichen einigen, sondern mit dem Insolvenzverwalter. Dieser kann sich in seiner Funktion auch über Zustimmungspflichten hinwegsetzen. Gibt es eine Einigung, könnte Liebig dem e.V. die Anweisung geben, der KGaA das Spielrecht zu übertragen. Die Löwen könnten dann wie geplant in der Regionalliga antreten.

Der TSV 1860 München e.V. hatte in Erwartung der Insolvenz am vorigen Wochenende bei der Mitgliederversammlung die Gründung einer neuen Spielbetriebsgesellschaft beschlossen.

Die Löhne der Mitarbeiter sind laut Mitteilung mindestens bis einschließlich August 2026 durch das Insolvenzgeld gesichert. Der eingetragene Verein TSV 1860 München e.V. ist von dem vorläufigen Insolvenzverfahren nicht betroffen.

Offen bleibt unter anderem die Frage der Merchandising-Rechte: Die Merchandising GmbH mitsamt der Nutzungsrechte an Logos und Schriftzügen gehört zu 100 Prozent Ismaik.

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