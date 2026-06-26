1860 München: Prominenter Insolvenzverwalter für Regionalliga steht fest

Die KGaA des TSV 1860 München hat Insolvenzantrag beim Amtsgericht München gestellt. Das Gericht bestellte einen prominenten Insolvenzverwalter. Ein Mann, der in München schon einiges abgewickelt hat.

Er kennt das Geschäft. Dr. Max Liebig ist nicht nur einer der am häufigsten bestellten Insolvenzverwalter Deutschlands, sondern verantwortete bereits die Konkursverfahren von Türkgücü München und Alfons Schuhbeck. Jetzt liegt der nächste Münchner Traditionsfall auf seinem Schreibtisch: Der TSV 1860 München.

Die TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA und die TSV München von 1860 Geschäftsführungs-GmbH haben am Dienstag, 23. Juni 2026, Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens beim zuständigen Amtsgericht München eingereicht.

Liebig selbst gibt sich zweckoptimistisch: "Ziel ist es, schnellstmöglich ein Gesamtbild zu bekommen, um die nächsten Schritte zusammen mit der Geschäftsführung prüfen und einleiten zu können."

Dem Insolvenzantrag vorausgegangen war der Zwangsabstieg in die Regionalliga Bayern, weil die für eine Drittliga-Lizenz notwendigen 2,7 Millionen Euro fehlten. Um die Insolvenz insgesamt abzuwenden, hätte es rund sieben Millionen Euro gebraucht. Eine Einigung mit Investor Hasan Ismaik, der 60 Prozent der KGaA-Anteile hält, scheiterte.