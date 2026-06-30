ran NBA Basketball NBA: Knicks-Parade in New York! Zehntausende feiern Brunson und Co. Videoclip • 01:19 Min Link kopieren Teilen

Die NBA Europe nimmt im Hintergrund immer mehr Formen an. Auch zwei deutsche Metropolen dürfen sich Hoffnungen auf einen festen Standort machen.

Berlin und München gehören in den Europa-Plänen der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zu den zwölf aussichtsreichsten Kandidaten für einen Fixstandort. Das teilte der stellvertretende Commissioner Mark Tatum am Dienstag in einem Brief an die französische Nachrichtenagentur "AFP" und andere größere Medien mit. Die NBA-Pläne für eine Expansion nach Europa ab Herbst 2027 sehen insgesamt ein Dutzend fester Standorte mit einem heimischen Team vor. Dazu sollen sich im künftigen Konkurrenzwettbewerb zur EuroLeague jährlich vier weitere Mannschaften qualifizieren können.

Mehr als 20 Bewerbungen für die NBA Europe Unter den mehr als 20 eingegangenen Bewerbungen befanden sich laut Tatum auch Unterlagen von mehreren EuroLeague-Teams sowie Basketball-Ablegern von großen Fußball-Vereinen. Berlins Kandidatur dürfte dem deutschen Meister Alba zuzurechnen sein, München ist durch die Bayern zu einer Basketball-Hochburg avanciert. Neben den beiden deutschen Großstädten hat die NBA für den weiteren Verlauf des Europa-Projektes auch Paris, Lyon, Madrid, Barcelona, Mailand, Rom, London, Manchester, Athen und Istanbul als Topanwärter auf einen Fixplatz in der NBA Europe ausgewählt.

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