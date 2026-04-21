Darts: Legende Steve Beaton denkt über WM-Comeback nach

Darts-Legende Steve Beaton würde wohl gerne erneut an der Weltmeisterschaft im "Ally Pally" teilnehmen.

Steve Beaton gehört zu den größten Darts-Legenden der Geschichte. Der "Bronzed Adonis", der jahrelang als einer der beliebtesten Spieler in der PDC galt, hatte seine Karriere nach der Weltmeisterschaft 2024 beendet.

Seither ist der 62-Jährige vor allem bei sogenannten "Exhibitions", vergleichbar mit Show-Wettkämpfen, mit von der Partie.

Doch trotzdem scheint Beaton mittlerweile an ein Comeback, zumindest bei der WM im "Ally Pally", zu denken. Gegenüber der "Sun" erklärte er: "Ich meine, ich könnte sogar an der Weltmeisterschafts-Qualifikation teilnehmen. Wenn mir das im September oder Oktober zusagt, würde ich es versuchen. Ich könnte mich sogar für die Weltmeisterschaft qualifizieren."

"Ich vermisse den Wettkampfcharakter manchmal schon. Exhibition-Turniere sind toll, aber es ist schön, auch mal Wettkämpfe zu spielen", so Beaton weiter.