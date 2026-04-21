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Darts: Legende Steve Beaton denkt über WM-Comeback nach
Veröffentlicht:von Philipp Schmalz
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Videoclip • 01:11 Min
Darts-Legende Steve Beaton würde wohl gerne erneut an der Weltmeisterschaft im "Ally Pally" teilnehmen.
Steve Beaton gehört zu den größten Darts-Legenden der Geschichte. Der "Bronzed Adonis", der jahrelang als einer der beliebtesten Spieler in der PDC galt, hatte seine Karriere nach der Weltmeisterschaft 2024 beendet.
Seither ist der 62-Jährige vor allem bei sogenannten "Exhibitions", vergleichbar mit Show-Wettkämpfen, mit von der Partie.
Doch trotzdem scheint Beaton mittlerweile an ein Comeback, zumindest bei der WM im "Ally Pally", zu denken. Gegenüber der "Sun" erklärte er: "Ich meine, ich könnte sogar an der Weltmeisterschafts-Qualifikation teilnehmen. Wenn mir das im September oder Oktober zusagt, würde ich es versuchen. Ich könnte mich sogar für die Weltmeisterschaft qualifizieren."
"Ich vermisse den Wettkampfcharakter manchmal schon. Exhibition-Turniere sind toll, aber es ist schön, auch mal Wettkämpfe zu spielen", so Beaton weiter.
Steve Beaton hält WM-Rekord
Ob er wirklich die Rückkehr auf die große Darts-Bühne anstrebt, bleibt abzuwarten. Schon im Januar versuchte er, sich bei der Q-School die Tour Card zu sichern. Dies gelang ihm allerdings nicht.
Beaton nahm an 32 Weltmeisterschaften in Folge (BDO und PDC) teil - Rekord. In der BDO holte er sich 1996 den Titel, in der PDC erreichte er 2002, 2004 und 2020 als bestes Ergebnis das Achtelfinale.
Steve Beaton: Reisestress als Hauptgrund für Rücktritt
Ein Hauptgrund für seinen Rücktritt vor rund zwei Jahren war vor allem der große Reisestress: "Ich habe ausgerechnet, dass ich die Hälfte des Jahres in Hotels unterwegs war. Das ist wirklich ein ziemlich anstrengender Job."
Eine Reise nach London im Dezember dieses Jahres würde Beaton aber wohl noch auf sich nehmen. Die Fans würden sich darüber sicherlich freuen.