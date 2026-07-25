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Darts - World Matchplay 2026: Luke Littler trifft im Finale auf Gerwyn Price
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Videoclip • 01:09 Min
Superstar Luke Littler hat sich beim World Matchplay 2026 für das Finale qualifiziert. Dort trifft der Engländer am Sonntagabend auf Gerwyn Price.
Beim World Matchplay 2026 steht die Final-Paarung fest. Am Samstagabend konnte sich Superstar Luke Littler im englischen Blackpool das Ticket für das Endspiel sichern und könnte damit seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen.
Littler setzte sich im Halbfinale gegen den Niederländer Dirk van Duijvenbode souverän mit 17:4 durch.
Im Finale bekommt es Littler nun am Sonntagabend mit dem Waliser Gerwyn Price zu tun. Dem Sieger winkt ein Preisgeld von 225.000 britischen Pfund.
Littlers Final-Gegner Price ließ Van Veen keine Chance
Price setzte sich im Halbfinale mit Gian Van Veen ebenfalls gegen einen niederländischen Kontrahenten durch, er gewann mit 17:10.
Den Grundstein für den letztlich verdienten Sieg legte Price dabei schon zu Beginn der Begegnung. Der 41-Jährige erarbeitete sich zwischenzeitlich einen 6:1-Vorsprung und ließ sich das dann auch im weiteren Verlauf nicht mehr nehmen.
Beim World Play 2026 waren mit Martin Schindler und Niko Springer auch zwei deutsche Darts-Profis mit dabei. Doch das Duo scheiterte jeweils schon in der Runde der letzten 32 Spieler.