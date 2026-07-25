Superstar Luke Littler hat sich beim World Matchplay 2026 für das Finale qualifiziert. Dort trifft der Engländer am Sonntagabend auf Gerwyn Price.

Beim World Matchplay 2026 steht die Final-Paarung fest. Am Samstagabend konnte sich Superstar Luke Littler im englischen Blackpool das Ticket für das Endspiel sichern und könnte damit seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen.

Littler setzte sich im Halbfinale gegen den Niederländer Dirk van Duijvenbode souverän mit 17:4 durch.

Im Finale bekommt es Littler nun am Sonntagabend mit dem Waliser Gerwyn Price zu tun. Dem Sieger winkt ein Preisgeld von 225.000 britischen Pfund.