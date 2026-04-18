2. Bundesliga
2. Bundesliga - Trotz Remis im Topspiel in Hannover: SC Paderborn springt an die Spitze
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 01:16 Min
Im Topduell der 2. Bundesliga hat der SC Paderborn Big Points beim Auswärtsspiel bei Hannover 96 liegen gelassen.
Der SC Paderborn hat Big Points im Aufstiegsrennen liegen gelassen, aber dennoch für mindestens eine Nacht die Tabellenspitze der 2. Bundesliga erobert.
Beim Verfolger Hannover 96 kamen die Ostwestfalen zum Auftakt ihres Topspiel-Endspurts zu einem 1:1 (1:0). Schalke 04 kann am Sonntag gegen Münster nachziehen.
Felix Götze (40.) traf zur Führung des SCP. Weil Benjamin Källman (78.) spät ausglich, verpasste der SCP beim Start in die Wochen der Wahrheit den vierten Sieg nacheinander.
Hannover rutscht auf Platz 4 ab
Der Vorsprung auf die drittplatzierte SV Elversberg beträgt drei Zähler. Hannover, das im Spitzenspiel in Darmstadt in der Vorwoche gewonnen hatte (2:0), rutschte auf Rang vier und liegt vier Punkte hinter der Spitze.
Aufgrund des 130-jährigen Vereinsjubiläums liefen die Niedersachsen in einem Sondertrikot auf, die 96-Fans sorgten mit einer sehenswerten Choreo für eine besondere Kulisse. Und auf dem Feld ergab sich für Hannover die erste Möglichkeit: In einer kuriosen Szene prallte der Ball von Waniss Taibi (18.) an den Pfosten. Götze klärte dazu gegen Daisuke Yokota (23.). Auf der Gegenseite schob er dann aber problemlos ein, nachdem Torhüter Nahuel Noll bei einer Ecke am Ball vorbeigesprungen war.
Noll mit starkem Reflex gegen Marinos Kopfball
Paderborn erspielte sich weitere Möglichkeiten: Stefano Marino (51.) verfehlte das Tor nach dem Seitenwechsel nur knapp, seinen Kopfball parierte Noll stark (56.). Defensiv ließen die Gäste wenig zu. Källman nutzte eine der wenigen Hannover-Chancen per Kopf zum Ausgleich.
In den verbleibenden vier Spielen trifft der SCP auf drei direkte Konkurrenten: Los geht es am kommenden Wochenende gegen Schalke, es folgen die Partie in Elversberg und das Saisonfinale in Darmstadt.
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