Transfer-Experte Florian Plettenberg bezeichnet die Verlängerung von Said El Mala und die Vergabe der Nummer 10 als scheinheiligen Akt des 1. FC Köln. Effzeh-Ikone Pierre Littbarski kontert.

Erst vor wenigen Tagen hat Bundesligist 1. FC Köln die Vertragsverlängerung bis 2031 mit Shootingstar Said El Mala bekannt gegeben.

Zudem erhielt der 19-Jährige die Trikotnummer 10 bei den Rheinländern, die zuvor unter anderem Lukas Podolski trug.

Transferexperte Florian Plettenberg äußerte sich am Sonntag im "Doppelpass" auf "Sport1" kritisch zu den Geschehnissen rund um El Mala und bezeichnete die Freude von Thomas Kessler als "scheinheilig".

Pierre Littbarski wollte das nicht so stehen lassen und konterte Plettenberg: "Manchmal nervt es nur noch."

Die Köln-Legende wetterte: "Für mich ist das absoluter Schwachsinn. Der Verein muss zweigleisig fahren, er muss mit den Millionen planen und ohne den Millionen planen. Aber Thomas Kessler darf sich doch freuen, auch in der Öffentlichkeit, dass der Junge bei uns bleibt. Daran ist nichts scheinheilig."

Littbarski zufolge sollte die Freude, dass ein Top-Talent wie El Mala in der Bundesliga bleibt, überwiegen.

"Seid doch froh, dass uns so ein Spieler noch in der Bundesliga erhalten bleibt. Die Engländer kaufen uns alles weg, was nicht schnell genug auf die Bäume kann. Da sind wir doch froh, dass wir so einen grandiosen Fußballer in Köln halten können", appellierte der Weltmeister von 1990.

"Ihr wollt doch nicht nur über Luschen, die den Ball nicht fünf Meter geradeaus schlagen können, berichten", ergänzte er.