Ausraster vor der Schiedsrichterkabine: Ginter muss zahlen

Matthias Ginter wird zur Kasse gebeten Bild: AFP/SID/SILAS STEIN

Der frühere Fußball-Nationalspieler Matthias Ginter vom SC Freiburg muss wegen eines "unsportlichen Verhaltens" eine Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro zahlen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mit. Demnach habe Ginter im Anschluss an die Bundesligapartie gegen den FC Bayern (2:3) am vergangenen Wochenende "plötzlich lautstark" vor der Schiedsrichterkabine "geschrien" und dann "von außen gegen die Tür" getreten. Ginter hat dem Urteil zugestimmt, das damit rechtskräftig ist.