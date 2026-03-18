Sky oder DAZN -wer zeigt das Spiel?
Bayern München vs. Union Berlin live: Bundesliga im TV, Livestream & Liveticker
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 02:04 Min
Am 27. Spieltag der Bundesliga empfängt der FC Bayern Union Berlin. So verfolgt ihr das Spiel heute im TV, Livestream und Liveticker.
ran zeigt alle wichtigen Informationen für das Spiel der Bundesliga am Samstagabend.
Bayern München vs. Union Berlin live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Bundesliga-Duell statt?
Partie: FC Bayern München vs. 1. FC Union Berlin
Wettbewerb: Bundesliga; 27. Spieltag
Datum: 21. März 2026
Uhrzeit: 15:30 Uhr
Austragungsort: Allianz Arena (München)
Bayern empfängt Union Berlin: Läuft die Bundesliga live im Free-TV?
Nein. Das Spiel zwischen dem FC Bayern und Union Berlin wird nicht im Free-TV übertragen.
Bayern München - Union Berlin live: Wer zeigt das Bundesliga-Spiel im Pay-TV?
Das Bundesliga-Spiel ist am Samstag um 18:30 Uhr auf Sky zu sehen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.
Bundesliga live: Wo kann ich Bayern vs. Union im Livestream sehen?
Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei Sky habt, könnt ihr den Stream via Sky Go empfangen. Alternativ kann der Stream auch via WOW TV abgerufen werden. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen.
Union Berlin zu Gast in München: Wo gibt's einen Liveticker zur Bundesliga?
Einen Liveticker zu FC Bayern gegen Union Berlin gibt es wie gewohnt auf ran.de.
Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung vom Bayern München vs. Union Berlin
Begegnung: FC Bayern München vs. 1. FC Union Berlin
Datum und Uhrzeit: 21. März 2026; 15:30 Uhr
Trainer: Vincent Kompany (FC Bayern München), Steffen Baumgart (Union Berlin)
Free-TV: -
Pay-TV: Sky
Livestream: Sky Go, WOW TV
Liveticker: ran.de