Bundesliga: Eintracht Frankfurt lässt Kristensen ziehen - und holt Pimpong

Bundesligist Eintracht Frankfurt lässt den dänischen Nationalspieler Rasmus Kristensen in seine Heimat ziehen und holt im Gegenzug Sturmhoffnung Malik Pimpong. Der 28 Jahre alte Kristensen wechselt "aus familiären Gründen" zu seinem Jugendklub FC Midtjylland.

Die Ablösesumme soll bei sechs Millionen Euro liegen. Den umgekehrten Weg nimmt Pimpong. Der 18 Jahre alte dänische Junioren-Nationalspieler kommt von Midtjylland und hat bei den Hessen einen Vertrag bis 2031 unterschrieben.

"Malik Pimpong bringt als junger Spieler viel Talent und Perspektive mit. Wichtig ist nun, dass er sich in Ruhe an Eintracht Frankfurt, unsere Strukturen und das neue Umfeld gewöhnen kann", sagte Sportdirektor Timmo Hardung: "Wir wollen ihn behutsam an das Niveau heranführen, seine Entwicklung gezielt fördern und ihm gleichzeitig Stabilität geben."

Private Stabilität sucht Kristensen. "Rasmus ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, in seine Heimat zurückzukehren. Er ist nicht nur ein sehr guter Fußballer, sondern auch ein Familienmensch, dem die Nähe zu seinen Angehörigen sehr wichtig ist", sagte der Frankfurter Sportvorstand Markus Krösche: "Auch wenn wir ihn nur ungern ziehen lassen, wollten wir seinem Wunsch keine Steine in den Weg legen und haben dem Wechsel zugestimmt, nachdem wir uns mit dem FC Midtjylland geeinigt haben."

Kristensen kam 2024 zunächst auf Leihbasis vom Leeds United nach Frankfurt. Nach der Premierensaison wurde der Rechtsverteidiger im vergangenen Sommer fest verpflichtet. Insgesamt kam er auf 71 Pflichtspiele für die Eintracht. "Ich verlasse die Eintracht mit einem lachenden und einem weinenden Auge", sagte Kristensen: "Dieser Verein ist mir ans Herz gewachsen, gleichzeitig möchte ich wieder in unmittelbarer Nähe zu meiner Familie leben und dort meine Karriere fortsetzen."