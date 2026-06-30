WM 2026: Bundeskanzler Friedrich Merz kontert Kritiker nach Spott für DFB-Post

ran Fußball DFB-Team: WM-Aus! Netz rechnet mit Nagelsmann ab Videoclip • 03:21 Min Link kopieren Teilen

Bundeskanzler Friedrich Merz hat der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach dem WM-Aus Trost zugesprochen. Seine Worte irritieren allerdings.

Das DFB-Team bekommt nach der Niederlage im Sechzehntelfinale gegen Paraguay einen prominenten Trost aus der Heimat. Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich über seine sozialen Kanäle gemeldet. "Auch wenn das Ausscheiden schmerzt: Was für ein Spiel!", schrieb der CDU-Politiker auf Social Media: "Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch."

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DFB-Team verpasst wieder einen Sieg bei einem K.o.-Spiel Für diesen Post musste sich Merz im Netz viel Kritik gefallen lassen. Ob er ein anderes Spiel gesehen habe, musste er sich etwa fragen lassen. In dem Zusammenhang von "Stolz" zu sprechen wirkte ebenfalls deplatziert. Doch der Kanzler legte am Dienstagmittag unbeeindruckt nach. "Erfolge feiern wir gemeinsam. Und in der Niederlage stehen wir zusammen. Das macht uns stark. Wer den Adler auf der Brust trägt, hat unseren Rückhalt verdient und nicht unseren Spott", schrieb er bei X. Deutschland war in der Nacht zum Dienstag im Sechzehntelfinale gegen Außenseiter Paraguay gescheitert (3:4 i. E.). Damit verpasste die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zum dritten Mal in Folge das Achtelfinale einer Weltmeisterschaft. 2018 in Russland und 2022 in Katar, als die Turniere noch mit 32 Nationen gespielt worden waren, waren die Deutschen jeweils in der Gruppenphase ausgeschieden. DFB-Team: Deutschland ärgert sich über Schiedsrichter – die Stimmen nach dem Paraguay-Spiel

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