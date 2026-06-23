ran Fußball Private Einblicke: Lennart Karl und Freundin Zoe genießen Türkei-Urlaub Videoclip • 01:00 Min Link kopieren Teilen

Die DFL hat die Einführung eines neuen U21-Wettbewerbs für die kommende Saison bekanntgegeben. Damit will der Verband den Talenten den Aufstieg in den Profibereich erleichtern.

Der zusätzliche U21-Wettbewerb im deutschen Profifußball geht in der kommenden Saison mit 26 Mannschaften unter dem Namen "Bundesliga Talent Series" an den Start. Bundesliga: RB Leipzig verpflichtet Bayern-Legende als Nachfolger von Ole Werner Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Dienstag bekannt. Demnach schicken elf Bundesligisten und 15 Zweitligisten ihre Teams ins Rennen. Die Erstligisten Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart, SC Freiburg, FC Augsburg, TSG Hoffenheim, 1. FC Köln und 1. FSV Mainz 05 sind nicht dabei.

- Anzeige -

- Anzeige -

Neuer Wettbewerb soll Durchlässigkeit von Talenten in den Profibereich erleichtern Hintergrund des neuen Wettbewerbs ist die Erkenntnis, dass der deutsche Profifußball bei der Durchlässigkeit von Talenten aus dem Jugend- in den Profibereich im europäischen Vergleich bei diversen Kennzahlen teilweise deutlich hinterherhinkt. Um das zu ändern, wurde die neue Serie ins Leben gerufen - das hatte die eigens einberufene Expertengruppe mit Blick auf zusätzliche Spielzeit für die Nachwuchskicker empfohlen. Die Teilnahme ist freiwillig, der Wettbewerb ergänzt das bestehende Ligensystem. "Eine Top-Nachwuchsförderung ist die Basis der sportlichen Qualität und zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit der Bundesligen. Durch die 'Bundesliga Talent Series' schafft die DFL zusätzliche Spiel- und Entwicklungszeit für Talente, bei hoher Flexibilität für Klubs und geringen Kosten", sagte DFL-Geschäftsführer Marc Lenz: "Uns war es wichtig, zielführende Maßnahmen bereits kurzfristig im Ligaverband umzusetzen."

Nächste Livestreams auf Joyn Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 15:30 Uhr • Tennis Tennis: WTA Open in Bad Homburg, Achtelfinale im Livestream Verfügbar auf Joyn 240 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 15:30 Uhr • Tennis Tennis: WTA Open in Bad Homburg, Achtelfinale im Livestream Verfügbar auf Joyn 240 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Portugal - Usbekistan im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Portugal - Usbekistan im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 21:15 Uhr • Fussball WM 2026 live: England - Ghana im Stream Verfügbar auf Joyn 185 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 21:15 Uhr • Fussball WM 2026 live: England - Ghana im Stream Verfügbar auf Joyn 185 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 24.06. 03:40 • Fussball WM 2026 live: Kolumbien - DR Kongo im Stream Verfügbar auf Joyn 110 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 24.06. 03:40 • Fussball WM 2026 live: Kolumbien - DR Kongo im Stream Verfügbar auf Joyn 110 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 24.06. 15:30 • Tennis Tennis: WTA Open in Bad Homburg, Achtelfinale im Livestream Verfügbar auf Joyn 240 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 24.06. 15:30 • Tennis Tennis: WTA Open in Bad Homburg, Achtelfinale im Livestream Verfügbar auf Joyn 240 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 24.06. 20:15 • Fussball WM 2026 live: Schweiz - Kanada im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 24.06. 20:15 • Fussball WM 2026 live: Schweiz - Kanada im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 24.06. 22:15 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 24.06. 22:15 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 24.06. 23:45 • Fussball WM 2026 live: Marokko - Haiti im Stream Verfügbar auf Joyn 145 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 24.06. 23:45 • Fussball WM 2026 live: Marokko - Haiti im Stream Verfügbar auf Joyn 145 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 25.06. 15:30 • Tennis Tennis: WTA Open in Bad Homburg, Viertelfinale im Livestream Verfügbar auf Joyn 240 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 25.06. 15:30 • Tennis Tennis: WTA Open in Bad Homburg, Viertelfinale im Livestream Verfügbar auf Joyn 240 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 25.06. 22:00 • Fussball WM 2026 live: Ecuador - Deutschland im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 25.06. 22:00 • Fussball WM 2026 live: Ecuador - Deutschland im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 26.06. 20:15 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 26.06. 20:15 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

Spiele vorerst unter Ausschluss der Öffentlichkeit - Zuschauer erst im Finalturnier Und weiter: "Die Etablierung des neuen U21-Wettbewerbs nach wenigen Monaten intensiver Diskussionen, verbunden mit den vielen positiven Rückmeldungen der Klubs, ist ein deutliches Signal der Bundesligen pro Nachwuchsförderung." Pro Team können zusätzlich bis zu vier ältere Spieler eingesetzt werden. So soll Profis nach Verletzungspausen eine Plattform für den Wiedereinstieg geboten werden. Gespielt wird in zwei Halbserien im Ligaformat gemäß dem Schweizer Modell. Die beiden bestplatzierten Teams qualifizieren sich für die Finalspiele im Frühjahr 2027. Die Partien können zur Reduktion von Aufwand und Kosten auf neutralen Plätzen ausgetragen werden. Die Spiele werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen, um organisatorische und wirtschaftliche Belastungen gering zu halten. Für das Finalturnier ist eine Austragung mit Zuschauern vorgesehen. Auch interessant: Eintracht Frankfurt - Albert Riera spottet über die Bundesliga: "Das Niveau hat mich enttäuscht"

- Anzeige -