Lennart Karl macht nach seiner Verletzung einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Comeback.

Lennart Karl hat nach seinem dramatischen Aus für die WM einen weiteren Schritt in Richtung eines Comebacks gemacht. Fünfeinhalb Wochen nach seinem Muskelbündelriss im linken vorderen Oberschenkel hat der 18-Jährige beim FC Bayern erstmals wieder eine Einheit mit Ball absolviert. Erst in der vergangenen Woche war er ins Lauftraining eingestiegen.

Die Einheit bestritt Karl an der Seite von Serge Gnabry, der am Dienstag seinen 31. Geburtstag feierte. Gnabry arbeitet nach einem Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel bereits seit Ende Juni an seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining. Karl hatte sich in der Vorbereitung auf die WM in den USA, Mexiko und Kanada verletzt und musste seine Turnierteilnahme absagen.

Die Bayern nehmen die Saisonvorbereitung am Montag (20. Juli) auf. Das erste Testspiel findet am 25. Juli beim Drittligisten SV Wehen-Wiesbaden statt. Vom 27. bis zum 30. Juli absolvieren die Münchner ein Trainingslager am Tegernsee, zum Abschluss testen sie abermals gegen den ortsansässigen FC Rottach-Egern. Danach steht vom 1. bis zum 8. August die zehnte "Audi Summer Tour" auf dem Programm, diesmal mit Reisen nach Südkorea und Hongkong. Dort kommt es zu Duellen mit Jeju United (4. August) und Aston Villa (7.8.).

Nach der Rückkehr aus Asien steht am 15. August der Telekom Cup gegen RB Leipzig an. Das erste Pflichtspiel ist das Duell im Franz Beckenbauer Supercup am 22. August bei Borussia Dortmund. Sechs Tage später eröffnet der Meister die Bundesliga-Saison gegen den VfB Stuttgart, am 2. September geht es im DFB-Pokal zu Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück.