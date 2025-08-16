DFB-Pokal 2025/2026 - 1. Runde
16.08.2025
15:30
SV Sandhausen
Sandhausen
Beendet
RB Leipzig
RB Leipzig
Bundesliga 2025/2026 - 1. Spieltag
22.08.2025
20:30
Bayern München
FC Bayern
Beendet
RB Leipzig
RB Leipzig
Bundesliga 2025/2026 - 2. Spieltag
30.08.2025
15:30
RB Leipzig
RB Leipzig
Beendet
Heidenheim
1. FC Heidenheim 1846
Bundesliga 2025/2026 - 3. Spieltag
13.09.2025
15:30
1. FSV Mainz 05
Mainz 05
Beendet
RB Leipzig
RB Leipzig
Bundesliga 2025/2026 - 4. Spieltag
20.09.2025
18:30
RB Leipzig
RB Leipzig
Beendet
Köln
1. FC Köln
Bundesliga 2025/2026 - 5. Spieltag
27.09.2025
15:30
VfL Wolfsburg
Wolfsburg
Beendet
RB Leipzig
RB Leipzig
Bundesliga 2025/2026 - 6. Spieltag
04.10.2025
15:30
Borussia Dortmund
Dortmund
Beendet
RB Leipzig
RB Leipzig
Bundesliga 2025/2026 - 7. Spieltag
18.10.2025
15:30
RB Leipzig
RB Leipzig
Beendet
Hamburg
Hamburger SV
Bundesliga 2025/2026 - 8. Spieltag
25.10.2025
15:30
FC Augsburg
Augsburg
Beendet
RB Leipzig
RB Leipzig
DFB-Pokal 2025/2026 - 2. Runde
28.10.2025
20:45
Energie Cottbus
Cottbus
Beendet
RB Leipzig
RB Leipzig
Bundesliga 2025/2026 - 9. Spieltag
01.11.2025
15:30
RB Leipzig
RB Leipzig
Beendet
Stuttgart
VfB Stuttgart
Bundesliga 2025/2026 - 10. Spieltag
08.11.2025
15:30
1899 Hoffenheim
Hoffenheim
Beendet
RB Leipzig
RB Leipzig
Bundesliga 2025/2026 - 11. Spieltag
23.11.2025
15:30
RB Leipzig
RB Leipzig
Beendet
Werder
Werder Bremen
Bundesliga 2025/2026 - 12. Spieltag
28.11.2025
20:30
Bor. Mönchengladbach
M'gladbach
Beendet
RB Leipzig
RB Leipzig
DFB-Pokal 2025/2026 - Achtelfinale
02.12.2025
21:00
RB Leipzig
RB Leipzig
Beendet
Magdeburg
1. FC Magdeburg
Bundesliga 2025/2026 - 13. Spieltag
06.12.2025
18:30
RB Leipzig
RB Leipzig
Beendet
E. Frankfurt
Eintracht Frankfurt
Bundesliga 2025/2026 - 14. Spieltag
12.12.2025
20:30
1. FC Union Berlin
Union Berlin
Beendet
RB Leipzig
RB Leipzig
Bundesliga 2025/2026 - 15. Spieltag
20.12.2025
18:30
RB Leipzig
RB Leipzig
Beendet
Leverkusen
Bayer Leverkusen
Bundesliga 2025/2026 - 17. Spieltag
14.01.2026
20:30
RB Leipzig
RB Leipzig
Beendet
Freiburg
SC Freiburg
Bundesliga 2025/2026 - 18. Spieltag
17.01.2026
18:30
RB Leipzig
RB Leipzig
Beendet
FC Bayern
Bayern München
Bundesliga 2025/2026 - 19. Spieltag
24.01.2026
15:30
1. FC Heidenheim 1846
Heidenheim
Beendet
RB Leipzig
RB Leipzig
Bundesliga 2025/2026 - 16. Spieltag
27.01.2026
20:30
FC St. Pauli
St. Pauli
Beendet
RB Leipzig
RB Leipzig
Bundesliga 2025/2026 - 20. Spieltag
31.01.2026
15:30
RB Leipzig
RB Leipzig
Beendet
Mainz 05
1. FSV Mainz 05
Bundesliga 2025/2026 - 21. Spieltag
08.02.2026
15:30
1. FC Köln
Köln
Beendet
RB Leipzig
RB Leipzig
DFB-Pokal 2025/2026 - Viertelfinale
11.02.2026
20:45
Bayern München
FC Bayern
Beendet
RB Leipzig
RB Leipzig
Bundesliga 2025/2026 - 22. Spieltag
15.02.2026
17:30
RB Leipzig
RB Leipzig
Beendet
Wolfsburg
VfL Wolfsburg
Bundesliga 2025/2026 - 23. Spieltag
21.02.2026
18:30
RB Leipzig
RB Leipzig
Beendet
Dortmund
Borussia Dortmund
Bundesliga 2025/2026 - 24. Spieltag
01.03.2026
19:30
Hamburger SV
Hamburg
Beendet
RB Leipzig
RB Leipzig
Bundesliga 2025/2026 - 25. Spieltag
07.03.2026
15:30
RB Leipzig
RB Leipzig
Beendet
Augsburg
FC Augsburg
Bundesliga 2025/2026 - 26. Spieltag
15.03.2026
19:30
VfB Stuttgart
Stuttgart
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RB Leipzig
RB Leipzig
Bundesliga 2025/2026 - 27. Spieltag
20.03.2026
20:30
RB Leipzig
RB Leipzig
Beendet
Hoffenheim
1899 Hoffenheim
Bundesliga 2025/2026 - 28. Spieltag
04.04.2026
15:30
Werder Bremen
Werder
Beendet
RB Leipzig
RB Leipzig
Bundesliga 2025/2026 - 29. Spieltag
11.04.2026
15:30
RB Leipzig
RB Leipzig
Beendet
M'gladbach
Bor. Mönchengladbach
Bundesliga 2025/2026 - 30. Spieltag
18.04.2026
18:30
Eintracht Frankfurt
E. Frankfurt
Beendet
RB Leipzig
RB Leipzig
Bundesliga 2025/2026 - 31. Spieltag
24.04.2026
20:30
RB Leipzig
RB Leipzig
Beendet
Union Berlin
1. FC Union Berlin
Bundesliga 2025/2026 - 32. Spieltag
02.05.2026
18:30
Bayer Leverkusen
Leverkusen
Beendet
RB Leipzig
RB Leipzig
Bundesliga 2025/2026 - 33. Spieltag
09.05.2026
15:30
RB Leipzig
RB Leipzig
Beendet
St. Pauli
FC St. Pauli
Bundesliga 2025/2026 - 34. Spieltag
16.05.2026
15:30
SC Freiburg
Freiburg
RB Leipzig
RB Leipzig