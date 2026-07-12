FC Bayern macht nächsten Sommertransfer offiziell - großer Name für München

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Nach einer Saison in Heidenheim holt der FC Bayern den Arijon Ibrahimovic zurück. Er soll in das Team von Vincent Kompany integriert werden.

Offensivspieler Arijon Ibrahimovic kehrt zur neuen Saison zum FC Bayern zurück. Wie der deutsche Rekordmeister am Dienstag mitteilte, soll der 20-Jährige nach einem Jahr beim 1. FC Heidenheim fest in das Profiteam von Vincent Kompany integriert werden. Ibrahimovic, der seit 2018 die Jugendabteilungen der Münchner durchlief und seitdem mehrfach ausgeliehen wurde, unterschrieb einen Vertrag bis 2028. Vor seiner Saison beim FCH hatte er bei den italienischen Erstligisten Frosinone Calcio und Lazio Rom Erfahrungen gesammelt.

FC Bayern holt Ibrahimovic zurück "Arijon hat seinen Weg über unseren Campus sowie gezielte Leihstationen Schritt für Schritt gemacht", sagte Christoph Freund, Sportdirektor der Münchner: "Seine Entwicklung steht beispielhaft für die Möglichkeiten, die wir unseren Talenten aufzeigen. Jetzt geht es für ihn nicht mehr allein ums Lernen – jetzt geht es ums Angreifen, hier beim FC Bayern." In Heidenheim wurde Ibrahimovic in 32 Bundesligaspielen (zwei Tore) eingesetzt. Im November lief er zudem erstmals für die deutsche U21-Nationalmannschaft auf. Mit seinem berühmten Namensvetter Zlatan Ibrahimovic gibt es übrigens keine familiäre Verbindung. Die beiden sind weder verwandt noch verschwägert. Jürgen Klopp? "Völliges No-Go": Ex-DFB-Präsident warnt vor Red-Bull-Bundestrainer

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