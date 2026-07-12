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WM 2026: Knacken Lionel Messi oder Kylian Mbappe den Uralt-Rekord von Just Fontaine?
Aktualisiert:von ran.de
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WM 2026 - "Lächerlich": Fans wittern Messi-Bonus der FIFA
Videoclip • 02:07 Min
Bei der WM 2026 wurden bereits einige Rekorde gebrochen. Muss in diesem Jahr tatsächlich auch der Uralt-Rekord von Just Fontaine dran glauben?
Bei der Weltmeisterschaft 1958 erzielte Just Fontaine in sechs Spielen 13 Tore. Nie gelangen einem Spieler bei einer WM mehr Tore.
Ewige WM-Torschützenliste: Lionel Messi baut Vorsprung auf Kylian Mbappe aus - Kane hat Klose im Blick
Doch in diesem Jahr kommen dem Franzosen zum ersten Mal seit langer Zeit gleich mehrere Spieler gefährlich nah.
Vor dem Halbfinale können sich Lionel Messi und Kylian Mbappe (jeweils acht Tore) zumindest kleine Chancen auf den Rekord ausrechnen.
Besonders ärgern dürfte sich dabei der Argentinier. Der 39-Jährige könnte beim aktuellen Turnier sogar bereits bei zehn Toren stehen, verschoss jedoch sowohl gegen Österreich als auch gegen Ägypten einen Elfmeter.
Die nächsten Livestreams
Die meisten Tore bei einer WM-Endrunde
Stand: 08. Juli 2026, 14:00 Uhr
1. Platz: Just Fontaine (Frankreich) - 13 Tore bei der WM 1958
2. Platz: Sandor Kocsis (Ungarn) - elf Tore bei der WM 1954
3. Platz: Gerd Müller (Deutschland) - zehn Tore bei der WM 1970
4. Platz: Ademir (Brasilien) - neun Tore bei der WM 1950
4. Platz: Eusebio (Portugal) - neun Tore bei der WM 1966
6. Platz: Kylian Mbappe (Frankreich) - acht Tore bei der WM 2022
6. Platz: Kylian Mbappe (Frankreich) - acht Tore bei der WM 2026
6. Platz: Lionel Messi (Argentinien) - acht Tore bei der WM 2026
6. Platz: Ronaldo (Brasilien) - acht Tore bei der WM 2002
6. Platz: Guillermo Stabile (Argentinien) - acht Tore bei der WM 1930
10. Platz: Erling Haaland (Norwegen) - sieben Tore bei der WM 2026
10. Platz: Jairzinho (Brasilien) - sieben Tore bei der WM 1970
10. Platz: Grzegorz Lato (Polen) - sieben Tore bei der WM 1974
10. Platz: Leonidas (Brasilien) - sieben Tore bei der WM 1938
10. Platz: Lionel Messi (Argentinien) - sieben Tore bei der WM 2022
Disclaimer: In fett und kursiv sind die Spieler der aktuellen WM markiert
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