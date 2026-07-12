Endspiel in Wimbledon
Wimbledon-Finale heute live & kostenlos: Alexander Zverev vs. Jannik Sinner im Stream, TV & Ticker
Aktualisiert:von ran.de
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Wimbledon: "No-Name"-Gegner! Fans lästern trotz Zverevs Finaleinzug
Videoclip • 01:54 Min
Das Wimbledon-Finale steht an. Erstmals hat sich Alexander Zverev für das Finale beim Rasen-Grand-Slam qualifiziert und wird dort auf Jannik Sinner treffen.
Update: Um wie viel Uhr geht das Wimbledon-Finale heute los?
Das Endspiel bei Wimbledon 2026 zwischen Alexander Zverev und Jannik Sinner startet heute um 16:00 Uhr deutscher Zeit.
Wimbledon: So seht ihr das Finale Zverev vs. Sinner heute live im TV & Stream
Blockbuster-Finale in Wimbledon zwischen Alexander Zverev und Jannik Sinner. Nach dem Triumph in Paris möchte die deutsche Nummer 1 seinen zweiten Grand-Slam-Titel in Folge gewinnen.
Zverev hat sich im Halbfinale gegen den Briten Arthur Fery mit 7:6 (7:0), 6:2, 6:4. durchgesetzt und wartet nun auf den Sieger den Südtiroler Sinner, der wiederum Novak Djokovic im Halbfinale in drei Sätzen bezwang.
Kann der Deutsche das Jahr 2026 weiter vergolden und auch auf dem Rasenplatz triumphieren? ran zeigt euch, wie ihr das Finale live verfolgen könnt.
Auch interessant: Wimbledon: Vor Finale heute - Überraschende Enthüllung um Alexander Zverev
Und: Alexander Zverev winkt im Wimbledon-Finale Mega-Preisgeld
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Zverev vs. Sinner live: Das Wimbledon-Halbfinale im Überblick
Zverev gegen Sinner: Läuft das Wimbledon-Finale heute im Free-TV?
Nein, das Match wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Die exklusiven Übertragungsrechte für Wimbledon liegen in Deutschland beim Pay-TV-Sender Amazon Prime Video. Im klassischen Free-TV (wie ARD, ZDF oder RTL) gibt es keine Live-Bilder aus London.
Wimbledon-Finale 2026: Gibt es einen kostenlosen Livestream
Ja! Normalerweise wäre für Amazon Prime Video ein kostenpflichtiges Abo notwendig, jedoch kündigte Amazon bereits an, das Finale von Zverev kostenlos zu übertragen - ein kostenloser Amazon-Account genügt.
Wimbledon-Finale live & kostenlos hier auf Amazon Prime streamen
Wimbledon im Liveticker: Zverev im Wimbledon-Finale bei ran.de verfolgen
Wer kein Prime-Abo hat oder während des Spiels arbeiten muss, bleibt bei uns trotzdem hautnah dran. Wir bieten zum Spiel Alexander Zverev gegen Jannik Sinner in Wimbledon einen ausführlichen Liveticker auf ran.de an. Dort versorgen wir euch mit allen Punkten, Breakbällen und den wichtigsten Statistiken in Echtzeit.
Wimbledon 2026: Der Zeitplan im Überblick
Hier findest du die wichtigsten Termine für das Turnier in London:
Qualifikation: 22. bis 25. Juni
1. Runde: 29. und 30. Juni
2. Runde: 1. und 2. Juli
3. Runde: 3. und 4. Juli
Achtelfinale: 5. und 6. Juli
Viertelfinale: 7. und 8. Juli
Halbfinale Damen: 9. Juli
Halbfinale Herren: 10. Juli
Finale Damen & Doppel Herren: 11. Juli
Finale Herren & Doppel Damen: 12. Juli
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