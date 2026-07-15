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FC Bayern München: Michael Olise will wohl noch im Sommer 2026 zu Real Madrid
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:09 Min
Die Transfergerüchte um Bayern-Star Michael Olise reißen nicht ab. In einem neuen Bericht wird nun behauptet, der französische Flügelspieler habe sich für einen Abgang noch im Sommer 2026 entschieden.
Nachdem Real Madrid vor einem Monat einen direkten Kontakt zu Bayern-Star Michael Olise in einem öffentlichen Statement dementierte, könnte diese Causa jetzt in die nächste Runde gehen.
Wie das Portal "fussballtransfers.com" berichtet, soll der französische Nationalspieler nun von sich aus bereit sein, schon im Sommer 2026 zu den "Königlichen" zu wechseln.
Dem Bericht nach soll der 24-Jährige davon überzeugt sein, dass Real Madrid das ideale Umfeld für seinen nächsten Karriereschritt bietet. Dem Vernehmen nach dürften die Spanier bereit sein, bis zu 220 Millionen Euro für Olise zu bezahlen.
Nachfolger für Olise: Bedienen sich die Bayern bei PSG?
Da die Münchner wohl den Abgang von Olise befürchten müssen, sollen die Bayern-Verantwortlichen schon auf der Suche nach einem geeigneten Nachfolger sein.
Demnach dürften die FCB-Bosse bereits Bradley Barcola von Champions-League-Sieger Paris St.-Germain als einen möglichen Nachfolger ausgemacht und ihn kontaktiert haben. Allerdings soll die Kandidatenliste noch länger sein.
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