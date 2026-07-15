Die Transfergerüchte um Bayern-Star Michael Olise reißen nicht ab. In einem neuen Bericht wird nun behauptet, der französische Flügelspieler habe sich für einen Abgang noch im Sommer 2026 entschieden.

Nachdem Real Madrid vor einem Monat einen direkten Kontakt zu Bayern-Star Michael Olise in einem öffentlichen Statement dementierte, könnte diese Causa jetzt in die nächste Runde gehen.

Wie das Portal "fussballtransfers.com" berichtet, soll der französische Nationalspieler nun von sich aus bereit sein, schon im Sommer 2026 zu den "Königlichen" zu wechseln.

Dem Bericht nach soll der 24-Jährige davon überzeugt sein, dass Real Madrid das ideale Umfeld für seinen nächsten Karriereschritt bietet. Dem Vernehmen nach dürften die Spanier bereit sein, bis zu 220 Millionen Euro für Olise zu bezahlen.