Bundesliga: Erste Spieltage angesetzt - Schalke 04 bekommt früh ein Topspiel

Auf den FC Schalke 04 wartet schon kurz nach Beginn des Bundesliga-Comebacks ein Highlight. Die "Knappen" dürfen eines der ersten Topspiele der Saison bestreiten.

Die Heimpremiere von Aufsteiger Schalke 04 gegen Rekordmeister FC Bayern München ist das Topspiel des 2. Spieltags der Fußball-Bundesliga am 5. September (ab 18:30 Uhr im Liveticker).

Das geht aus den zeitgenauen Ansetzungen hervor, die die Bundesliga am Mittwoch bekannt gab. Die zeitgenauen Termine bis zum 4. Spieltag (18. bis 20. September) stehen nun fest. Die nächste Veröffentlichung ist für die Woche nach der Auslosung der 2. Runde des DFB-Pokals geplant (7. bis 11. September).

Am ersten Bundesliga-Wochenende der neuen Saison treffen am Samstag (29. August) um 18:30 Uhr Vizemeister Borussia Dortmund und der Hamburger SV aufeinander. In der dritten Runde heißt das Duell 1. FC Köln - Werder Bremen (12. September), in der vierten VfB Stuttgart - BVB (19. September).

Die Partie am 29. August um 15:30 Uhr zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach ist zudem im Free-TV bei "RTL" zu sehen. Dies teilte der Sender mit, der den Rechteinhaber "Sky" gekauft hat.

In der 2. Liga wurden die Spieltage drei bis sechs zeitgenau terminiert. Die Topspiele am Samstagabend (ab 20:30 Uhr im Liveticker) lauten: 1. FC Nürnberg – Arminia Bielefeld (29. August), Dynamo Dresden – VfL Bochum (5. September), FC St. Pauli – VfL Wolfsburg (12. September) und Dresden – Hertha BSC (19. September).