Fußball: Ex-Profi Markus Beierle mit 54 Jahren überraschend gestorben

Markus Beierle ist tot. Eintracht Frankfurt drückt Trauer aus und denkt an die Hinterbliebenen.

Der langjährige Bundesligaprofi Markus Beierle ist im Alter von nur 54 Jahren überraschend gestorben. Den Tod des ehemaligen Stürmers bestätigte sein Ex-Verein Eintracht Frankfurt am Mittwoch.

"Eintracht Frankfurt ist in diesen schweren Stunden in Gedanken bei Familie, Angehörigen und Freunden von Markus Beierle", hieß es in einer Mitteilung.

Im Oberhaus spielte Beierle zudem für den MSV Duisburg, 1860 München und Hansa Rostock, insgesamt kam er auf 123 Bundesligaspiele und 32 Tore. Nach dem Ende seiner Profikarriere im Jahr 2007 lebte Beierle zuletzt im hessischen Bad Vilbel, er hinterlässt seine Ehefrau und zwei Kinder.