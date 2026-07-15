Fußball
Bundesliga: Robin Gosens vor Wechsel zum FC Schalke 04 - schon vor Jahren vorhergesagt
Veröffentlicht:von SID
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Bundesliga-Stars setzen auf besondere Vorbereitung
Videoclip • 01:12 Min
Der frühere EM-Held Robin Gosens steht endlich vor einem Wechsel zu seinem Herzensklub FC Schalke. Bereits vor vier Jahren sprach er öffentlich über diese Option.
Als kleiner Knirps wollte Robin Gosens sein wie seine Helden Marcelo Bordon und Christian Pander, natürlich träumte er in Schalke-Bettwäsche von der großen Fußball-Karriere - eine halbe Ewigkeit später wird er nun tatsächlich bald das königsblaue Trikot tragen. Denn: Gosens steht endlich, endlich unmittelbar vor einem Wechsel zu seinem Herzensverein.
"Schalke war der Verein, der mich zum Fußball gebracht hat", sagte Gosens, Deutschlands EM-Held von 2021, einmal dem "kicker". Der 32-Jährige wuchs keine 100 Kilometer entfernt von Gelsenkirchen auf, immer wieder einmal wurde er mit einem Wechsel zu den Knappen in Verbindung gebracht. Doch entweder war Gosens zu gut oder Schalke zu schlecht, doch jetzt soll es nach dem Aufstieg tatsächlich passieren.
Nach übereinstimmenden Medienberichten sind nur noch letzte Details zu klären, am Donnerstag soll Gosens den Medizincheck absolvieren. Der Linksverteidiger wird wohl erst einmal von der AC Florenz ausgeliehen, im Falles des angestrebten Klassenerhalts würde eine Kaufoption gezogen.
Und: Gosens soll für den Schritt zurück in die Heimat auf Teile seines Florenz-Gehalts verzichten.
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"Vielleicht haben sie sich in vier Jahren gefangen und spielen wieder eine Rolle in der Bundesliga, was ich mir von ganzem Herzen wünschen würde", sagte Gosens vor vier Jahren bei "Sky" über Schalke: "Und vielleicht ist es dann ja tatsächlich der perfekte Moment, um meine Karriere dort zu beenden." Und tatsächlich scheinen beide Seiten von dem anstehenden Transfer gleichermaßen zu profitieren.
Gosens, der gegenüber seinen Jahren bei Atalanta Bergamo und Inter Mailand etwas an Dynamik eingebüßt hat und jetzt in Florenz keine Rolle mehr spielte, erfüllt sich einen Herzenswunsch und dürfte schnell zum Fanliebling aufsteigen. Schalke erhält einen 24-maligen Nationalspieler, der zwar vielleicht nicht mehr im besten Fußballer-Alter ist, aber jede Menge Mentalität, Erfahrung und Führungsqualität mitbringt.
Und Gosens will es noch einmal wissen, zumal er auf ein DFB-Comeback hofft - auch wenn sein letztes Länderspiel schon ein Jahr her ist. "Ich bin da mittlerweile realistisch genug, meine Leistung einschätzen zu können. Trotzdem lasse ich es mir gleichzeitig nicht nehmen zu träumen", sagte Gosens, der bei der EM 2021 seine großen Auftritte für die Nationalmannschaft hatte, bei "t-online". Doch jetzt zählt erst einmal nur Schalke. Sein Herzensverein.
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