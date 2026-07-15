Bundesliga: Robin Gosens vor Wechsel zum FC Schalke 04 - schon vor Jahren vorhergesagt

Der frühere EM-Held Robin Gosens steht endlich vor einem Wechsel zu seinem Herzensklub FC Schalke. Bereits vor vier Jahren sprach er öffentlich über diese Option.

Als kleiner Knirps wollte Robin Gosens sein wie seine Helden Marcelo Bordon und Christian Pander, natürlich träumte er in Schalke-Bettwäsche von der großen Fußball-Karriere - eine halbe Ewigkeit später wird er nun tatsächlich bald das königsblaue Trikot tragen. Denn: Gosens steht endlich, endlich unmittelbar vor einem Wechsel zu seinem Herzensverein.

"Schalke war der Verein, der mich zum Fußball gebracht hat", sagte Gosens, Deutschlands EM-Held von 2021, einmal dem "kicker". Der 32-Jährige wuchs keine 100 Kilometer entfernt von Gelsenkirchen auf, immer wieder einmal wurde er mit einem Wechsel zu den Knappen in Verbindung gebracht. Doch entweder war Gosens zu gut oder Schalke zu schlecht, doch jetzt soll es nach dem Aufstieg tatsächlich passieren.

Nach übereinstimmenden Medienberichten sind nur noch letzte Details zu klären, am Donnerstag soll Gosens den Medizincheck absolvieren. Der Linksverteidiger wird wohl erst einmal von der AC Florenz ausgeliehen, im Falles des angestrebten Klassenerhalts würde eine Kaufoption gezogen.

Und: Gosens soll für den Schritt zurück in die Heimat auf Teile seines Florenz-Gehalts verzichten.