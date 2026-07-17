Nummerwechsel beim FC Bayern München: Tom Bischof läuft künftig mit der Rückennummer von Ex-Kollege Leon Goretzka auf.

Neuigkeiten vom FC Bayern München: Der deutsche Rekordmeister vergibt die Rückennummer von Leon Goretzka neu. Die Nummer "8" wird künftig auf dem Rücken von Youngster Tom Bischof prangen.

Der 21-Jährige hatte in seiner ersten Saison bei den Münchnern die "20" getragen, wechselt nach dem Abgang von Goretzka nun aber hin zur "8".

Goretzka hatte sich im Jahr 2018 den Bayern angeschlossen und über Jahre hinweg die "18" getragen. Nach dem Abgang von Klub-Legende Javi Martinez wechselte er zur Saison 2021/22 zur Nummer "8".

Der Vertrag des Routiniers lief nach der vergangenen Saison aus, sein künftiger Arbeitgeber steht noch nicht fest.

Übrigens: Die "8" ist beim FC Bayern durchaus eine traditionsreiche Nummer, so trug sie unter anderem auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus.