Der TSV 1860 München wird in der kommenden Saison nicht mit seinem bisherigen Logo auflaufen. Der Verein hat beim BFV ein altes Logo eingereicht, dass nun auf dem neuen Trikot aufgedruckt sein soll.

Der TSV 1860 München hat ein neues Logo für den Spielbetrieb in der kommenden Saison in der Regionalliga Bayern eingereicht. Dabei handelt es sich um ein altes Logo, das der Verein schon von 1899 bis 1911 benutzt hatte.

Statt dem Münchner Löwen enthält das Logo das Münchner Kindl - die offizielle Wappenfigur von München. Vor kurzem hatte der Verein zudem angekündigt, dass das Münchner Unternehmen "Societas" der neue Trikotsponsor werde.