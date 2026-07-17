ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Lennart Karl präsentiert freshen Urlaubs-Look Videoclip • 01:02 Min Link kopieren Teilen

Auch nach dem WM-Aus planen die Bayern die Zukunft weiter mit Harry Kane und Michael Olise. Bei einem der beiden kann es sogar ganz schnell gehen.

Das Bedauern ist groß beim FC Bayern, denn natürlich haben alle Harry Kane die Daumen gedrückt. Zumal durch die bittere Halbfinal-Niederlage der Engländer gegen Argentinien eine Erfolgsserie des deutschen Rekordmeisters zu Ende gegangen ist. Nachdem auch Dayot Upamecano und Michael Olise mit Frankreich ausgeschieden sind, wird erstmals seit 1978 kein FCB-Profi in einem WM-Endspiel dabei sein. Viel mehr beschäftigt die Verantwortlichen allerdings die Frage, wie schnell der bald 33 Jahre alte Kane das vermutliche Ende seiner Titelträume mit den "Three Lions" verarbeiten wird. Eins ist allerdings sicher: Kane verschwendet keinen Gedanken daran, nach dem Tiefschlag bei der WM nun eine neue Herausforderung bei einem anderen Verein zu suchen. Bei Bayern gibt es keine Anfragen für den ohnehin als unverkäuflich geltenden Torjäger.

FC Bayern: Auch Verkauf von Michael Olise kein Thema Gerüchte über ein angebliches Interesse von Al Hilal inklusive eines erfundenen Dementis von Sportvorstand Max Eberl sind ebenso falsch wie die kolportierte Wechselabsicht von Michael Olise, den die Münchner auf keinen Fall abgeben werden. Daran ändern auch die aktuellen Berichte der "L'Equipe" nichts, wonach Olise intern bei der französischen Nationalmannschaft bereits seinen Wechselwunsch zu Real Madrid kommuniziert habe. Die Sportzeitung titelte, Olise sei "fest entschlossen", sich den Königlichen anzuschließen. Die Madrilenen hatten selbst öffentlich jegliche Kaufabsichten verneint. Zudem erklärte Aufsichtsrat und Ex-Boss Karl-Heinz Rummenigge: "Für einen Spieler wie Olise gibt es kein Preisschild, das uns zucken lassen würde." Gespräche mit dem Shootingstar wird es allerdings geben, denn die Münchner wollen den noch bis 2029 laufenden Vertrag vorzeitig verlängern.

- Anzeige -

- Anzeige -

FC Bayern: Harry Kane soll bald verlängern Wesentlich weiter sind die Verantwortlichen bereits mit Kane, bei dem man nach ran-Informationen von einer baldigen Verlängerung ausgeht. Auch der Spieler selbst hatte mehrfach sein grundsätzliches Interesse an einem Verbleib erklärt. Nach der Rückkehr des Stürmerstars, der seit seinem Wechsel 2023 die sensationelle Quote von 146 Treffern in 147 Pflichtspielen aufweist, soll es im Idealfall möglichst rasch zu einer Einigung über eine Ausweitung des 2027 endenden Kontrakts kommen.

Fußball-Livestreams: Bald verfügbar Samstag, 18.07. 11:00 • Fussball Sport1 Doppelpass zur WM in USA, Kanada und Mexiko Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 18.07. 11:00 • Fussball Sport1 Doppelpass zur WM in USA, Kanada und Mexiko Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 19.07. 19:30 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 90 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 19.07. 19:30 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 90 Min Link kopieren Teilen

FC Bayern: Thomas Tuchel sorgt für Verwunderung Für Verwunderung wurden im Klub in diesem Zusammenhang auch die jüngsten Äußerungen von Englands Nationalcoach Thomas Tuchel registriert. "Ich bin immer noch froh, dass ich dafür gekämpft habe, ihn zum FC Bayern München zu holen - gegen einige andere Meinungen", hatte der frühere FCB-Coach bei der WM über Kane gesagt. An einen solchen Widerstand kann sich im Verein allerdings keiner mehr erinnern, vielmehr waren sich alle Entscheider von der sportlichen Leitung bis zum mächtigen Aufsichtsrat nach ran-Infos damals über den Mega-Transfer einig – trotz der Rekordablösesumme von rund 100 Millionen Euro.

Uli Hoeneß über Kane-Wechsel 2022: "Völlig gaga" Richtig ist allerdings, dass sich Ehrenpräsident Uli Hoeneß ein Jahr zuvor gegen einen Einkauf des damals noch für zwei Jahre bei Tottenham unter Vertrag stehenden Kane ausgesprochen hatte. "Ich halte den Transfer für völlig gaga", sagte Hoeneß im Sommer 2022 wegen der deutlich höheren Ablöseforderungen von mindestens 150 Millionen Euro. FC Bayern München macht nächsten Sommertransfer perfekt Nachdem Sadio Mane aber die Rolle als Nachfolger von Robert Lewandowski nicht erfüllen konnte und im Zuge der teils chaotischen Saison Julian Nagelsmann entlassen wurde, war die Bereitschaft trotz der Last-Minute-Meisterschaft 2023 – und natürlich der wesentlich geringeren Ablöse – deutlich höher. Auch beim wenige Monate zuvor verpflichteten Bayern-Trainer Tuchel. Zwar holte Kane in seiner ersten Saison keinen Titel und Tuchel musste gehen, doch seitdem gewann die Mannschaft unter Vincent Kompany zwei Meisterschaften und einmal den DFB-Pokal. Und der Mittelstürmer wurde insgesamt dreimal Bundesliga-Torschützenkönig.

- Anzeige -

- Anzeige -