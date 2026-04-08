FC St. Pauli vs. FC Bayern live: Bundesliga im TV, Stream und im Ticker

FC Bayern - Pavlovic wirbt für Neuer: "Sag nie nein zu Manu"

Am 29. Spieltag der Bundesliga empfängt der FC St. Pauli den FC Bayern München. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Der FC Bayern München trifft im Topspiel der Bundesliga am Samstagabend um 18:30 Uhr am Millerntor auf den FC St. Pauli und reist damit in den Norden nach Hamburg.

In der Hinrunde setzten sich die Bayern im Heimspiel dank zweier später Tore mit 3:1 durch, nachdem St. Pauli schon früh in Führung gegangen war.

ran zeigt alle wichtigen Informationen für das Topspiel der Bundesliga am Samstagabend.