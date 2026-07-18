WM 2026: Final-Schiedsrichter aus Slowenien - doch auch ein deutscher Referee steht im Fokus

Große Ehre für Slavko Vincic: Der Slowene darf das WM-Finale als Referee leiten. Auch ein Deutscher ist im Einsatz.

Der Slowene Slavko Vincic wird das WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien in East Rutherford vor den Toren New Yorks leiten. Dies teilte der Fußball-Weltverband FIFA in der Nacht zu Freitag mit.

Für den 46-Jährigen, der bei der Partie am Sonntag (ab 21 Uhr MESZ im Livestream auf Joyn) von seinen Landsleuten Tomaz Klancnik und Andraz Kovacic als Assistenten unterstützt wird, ist es der bisherige Karrierehöhepunkt.

Vincic, der seit 2010 als FIFA-Schiedsrichter im Einsatz ist, hatte bereits drei Einsätze bei seiner zweiten Weltmeisterschaft. Zuvor leitete er die Gruppenspiele Brasilien gegen Marokko sowie Algerien gegen Jordanien und das Sechzehntelfinale zwischen Mexiko und Ecuador.