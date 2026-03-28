SC Freiburg vs. FC Bayern live: Bundesliga im TV, im Livestream und im Ticker

FC Bayern - Fans nach VAR-Chaos auf 180: "Das ist ein Skandal"

Am 28. Spieltag der Bundesliga empfängt der SC Freiburg den FC Bayern. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Nach der Länderspielpause gastieren die Bayern beim Tabellenachten SC Freiburg. Der Rekordmeister hat fast doppelt so viele Punkte wie das Team von Julian Schuster. Vor der Bundesligapause hatte Bayern Union Berlin mit 4:0 abgefertigt. Freiburg schlug St. Pauli mit 2:1.

Zwar hat Freiburg dreizehn Punkte Abstand auf einen Relegationsplatz, aber dafür sind es auch neun Punkte bis zum ersten europäischen Rang. In der Hinrunde gewannen die Bayern souverän 6:2.

ran zeigt alle wichtigen Informationen für das Spiel der Bundesliga am Samstagnachmittag.