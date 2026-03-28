Sky oder DAZN - wer zeigt das Spiel?
SC Freiburg vs. FC Bayern live: Bundesliga im TV, im Livestream und im Ticker
Aktualisiert:von ran
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Videoclip • 02:04 Min
Am 28. Spieltag der Bundesliga empfängt der SC Freiburg den FC Bayern. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.
Nach der Länderspielpause gastieren die Bayern beim Tabellenachten SC Freiburg. Der Rekordmeister hat fast doppelt so viele Punkte wie das Team von Julian Schuster. Vor der Bundesligapause hatte Bayern Union Berlin mit 4:0 abgefertigt. Freiburg schlug St. Pauli mit 2:1.
Zwar hat Freiburg dreizehn Punkte Abstand auf einen Relegationsplatz, aber dafür sind es auch neun Punkte bis zum ersten europäischen Rang. In der Hinrunde gewannen die Bayern souverän 6:2.
ran zeigt alle wichtigen Informationen für das Spiel der Bundesliga am Samstagnachmittag.
SC Freiburg vs. Bayern München live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Bundesliga-Duell statt?
Partie: SC Freiburg vs. FC Bayern München
Wettbewerb: Bundesliga; 28. Spieltag
Datum: 04. April 2026
Uhrzeit: 15:30 Uhr
Austragungsort: Europa Park Stadion (Freiburg)
Freiburg empfängt Bayern: Läuft die Bundesliga live im Free-TV?
Nein. Das Spiel zwischen dem FC Bayern und Union Berlin wird nicht im Free-TV übertragen.
SC Freiburg - FC Bayern live: Wer zeigt das Bundesliga-Spiel im Pay-TV?
Das Bundesliga-Spiel ist am Samstag um 15:30 Uhr auf Sky sowie in der Konferenz beim Streamingdienst DAZN zu sehen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.
Bundesliga live: Wo kann ich Freiburg vs. Bayern im Livestream sehen?
Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei Sky habt, könnt ihr den Stream via Sky Go empfangen. Alternativ kann der Stream auch via WOW TV abgerufen werden. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei DAZN habt, könnt ihr den die Konferenz im Stream schauen.
Bayern zu Gast in Freiburg: Wo gibt's einen Liveticker zur Bundesliga?
Einen Liveticker zu FC Bayern gegen SC Freiburg gibt es wie gewohnt auf ran.de.
Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung vom SC Freiburg gegen Bayern
Begegnung: SC Freiburg vs. FC Bayern München
Datum und Uhrzeit: 04. April 2026; 15:30 Uhr
Trainer: Vincent Kompany (FC Bayern München), Julian Schuster (SC Freiburg)
Free-TV: -
Pay-TV: Sky, DAZN
Livestream: Sky Go, WOW TV, DAZN
Liveticker: ran.de