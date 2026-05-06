ran Fußball Bundesliga Bayern-Abwehr von Heidenheim düpiert: So wird es schwer gegen PSG Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Das größte Spiel im europäischen Vereinsfußball wirft seine Schatten voraus: Das UEFA Champions-League-Finale 2026 steht an. Hier bekommst du alle Infos zum Mega-Event.

Am Ende einer langen und nervenaufreibenden Saison kämpfen die beiden besten Mannschaften Europas um den begehrten Henkelpott. Einer der Finalisten steht mit dem FC Arsenal bereits fest. Der Gegner wird im packenden Halbfinale zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain ermittelt. Hier findet ihr alle wichtigen Informationen zum Austragungsort, dem Termin, der TV-Übertragung und wie ihr an die heißbegehrten Tickets kommt.

Wo findet das Champions-League-Finale 2026 statt? Das Endspiel der Königsklasse wird in einem der modernsten Stadien Europas ausgetragen: der Puskás Aréna in Budapest. Die ungarische Hauptstadt wird damit zum ersten Mal Gastgeber für ein Champions-League-Finale sein. Die 2019 eröffnete Arena bietet Platz für rund 67.000 Zuschauer und war bereits Schauplatz des UEFA Super Cups 2020, bei dem sich der FC Bayern München durchsetzte, sowie des Europa League Finales 2023. Benannt ist das Stadion nach der ungarischen Fußball-Legende Ferenc Puskás.

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Wann ist das Finale? Termin und Anstoßzeit Das Finale der UEFA Champions-League-Saison 2025/2026 findet am Samstag, den 30. Mai 2026, statt. Der Anstoß erfolgt bereits um 18 Uhr MEZ. Damit beginnt das Spiel einige Stunden früher als in den vergangenen Jahren, was den Fans eine Anreise am selben Tag erleichtert.

Übertragung im Free-TV und Stream: Wo läuft das Finale? Gute Nachrichten für alle Fußballfans in Deutschland: Das Champions-League-Finale 2026 wird live im Free-TV im ZDF und im kostenlosen Joyn-Livestream übertragen. Die Vorberichterstattung beginnt voraussichtlich gegen 17:05 Uhr. Champions League: Wer überträgt das Finale im Free-TV und Stream?

Tickets für das Champions League Finale 2026 Die Tickets für das Finale sind erfahrungsgemäß extrem begehrt und der Weg dorthin erfordert etwas Planung und Glück. Grundsätzlich gibt es zwei Wege, an Karten zu kommen: über die beteiligten Finalisten oder über das offizielle Ticketportal der UEFA.

1. Ticketvergabe über die Finalisten (z.B. FC Bayern) Ein Großteil des Ticketkontingents geht direkt an die beiden Finalisten. Ihr müsst eure Ticketanfragen direkt beim jeweiligen Verein stellen. Für Fans des FC Bayern gilt beispielsweise: Anfragephase: Ticketanfragen müssen innerhalb einer bestimmten Frist (z.B. bis Anfang Mai) über das offizielle Portal des FC Bayern eingereicht werden.

Losverfahren: Aufgrund der hohen Nachfrage werden die Tickets unter allen Anfragenden verlost.

Access Codes: Seid ihr bei der Verlosung erfolgreich, erhaltet ihr sogenannte "Access Codes". Mit diesen Codes könnt ihr die Tickets anschließend auf dem UEFA-Ticketportal personalisieren und kaufen.

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2. Offizieller Verkauf über die UEFA Ein kleineres Kontingent wird von der UEFA direkt an neutrale Fans weltweit verkauft. Auch hier gibt es in der Regel eine Bewerbungsphase mit anschließendem Losverfahren auf der offiziellen UEFA-Webseite.

Wichtige Hinweise zur Ticketbuchung und Preisen: Bezahlung: Auf dem UEFA-Portal ist in der Regel nur eine Zahlung per Kreditkarte möglich.

Mobile Tickets: Die Tickets werden ausschließlich digital als Mobile Tickets über die offizielle "UEFA Mobile Tickets App" bereitgestellt. Es gibt keine print@home-Tickets.

Preise: Die Ticketpreise sind von der UEFA festgelegt und variieren je nach Kategorie. Hier eine Übersicht der erwarteten Preise basierend auf den Vorjahren: Kategorie Fans First: 70 EUR

Kategorie 3: 180 EUR

Kategorie 2: 650 EUR

Kategorie 1: 950 EUR

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