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FC Bayern: Arjen Robben legt sich fest - München der Titelfavorit in der Champions League

Veröffentlicht:

von SID

ran Fußball Bundesliga

FC Bayern: Zukunft? Manuel Neuer macht Druck

Videoclip • 01:03 Min

Als "Mr. Wembley" sorgte Arjen Robben höchstpersönlich für den Triumph 2013 über Borussia Dortmund, seinen "Erben" beim FC Bayern traut er den großen Wurf ebenfalls zu.

"Ich habe auch schon zu ein paar Freunden gesagt (...), dass für mich Bayern der Favorit in der Champions League ist. Es ist die Art und Weise, wie sie spielen. Das ist schon sehr beeindruckend", sagte der Niederländer auf der Homepage des deutschen Fußball-Rekordmeisters.

Entsprechend sieht Robben den FC Bayern München auch im Viertelfinal-Rückspiel der Königsklasse gegen Real Madrid (21:00 Uhr im Liveticker auf ran) im Vorteil.

"Man kann Real nie abschreiben", sagte er, "sie haben sehr viel individuelle Klasse. Aber ich glaube, dass Bayern als Mannschaft besser ist. Dazu haben sie auch individuell sehr starke Spieler, die ein Spiel entscheiden können."

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Robben sieht Parallelen zu Olise

Wie Michael Olise, der Robbens frühere Position auf dem rechten Flügel besetzt und aufgrund seiner Spielweise mit der Klublegende verglichen wird.

"Es gibt sicherlich einige Parallelen. Aber man muss immer aufpassen mit Vergleichen", sagte Robben: "Ich mag das eigentlich nicht so, weil jeder Spieler seinen eigenen Spielcharakter hat." Olise mache es aber "supergut. Das freut mich sehr und ich kann das auch genießen."

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