FC Barcelona: Nach Königsklassen-Aus - Hansi Flick will Meistertitel als Trostpreis

Der enttäuschte Hansi Flick machte seinem Team keinen Vorwurf, seine Profis blickten bereits nach vorne: Der FC Barcelona hat sich erhobenen Hauptes von Europas größter Fußballbühne verabschiedet - und den Meistertitel als "Trostpreis" ins Visier genommen.

Alle seien "enttäuscht, weil es ein Traum ist, die Champions League zu gewinnen", sagte Flick: "Wir sind eine junge Mannschaft, es gibt Dinge zu verbessern, und das werden wir nächste Saison tun. Jetzt geht es aber um die Liga."

Weil Barcelona das Viertelfinal-Hinspiel im heimischen Camp Nou mit 0:2 verloren hatte, reichte das 2:1 (2:1) gegen Atlético Madrid nicht zum Weiterkommen.

"Wir müssen einiges besser machen, aber die Mentalität, die Einstellung - die Mannschaft hat alles gegeben. Ich bin wirklich dankbar für das, was ich gesehen habe. Wir haben ein fantastisches Spiel gemacht", betonte Flick, dessen Hoffnungen auf den Henkelpott aber auch in seiner zweiten Saison als Barca-Coach platzten. Im Vorjahr waren die Katalanen im Halbfinale gescheitert.