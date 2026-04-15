Champions League
FC Barcelona: Nach Königsklassen-Aus - Hansi Flick will Meistertitel als Trostpreis
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:26 Min
Der enttäuschte Hansi Flick machte seinem Team keinen Vorwurf, seine Profis blickten bereits nach vorne: Der FC Barcelona hat sich erhobenen Hauptes von Europas größter Fußballbühne verabschiedet - und den Meistertitel als "Trostpreis" ins Visier genommen.
Alle seien "enttäuscht, weil es ein Traum ist, die Champions League zu gewinnen", sagte Flick: "Wir sind eine junge Mannschaft, es gibt Dinge zu verbessern, und das werden wir nächste Saison tun. Jetzt geht es aber um die Liga."
Weil Barcelona das Viertelfinal-Hinspiel im heimischen Camp Nou mit 0:2 verloren hatte, reichte das 2:1 (2:1) gegen Atlético Madrid nicht zum Weiterkommen.
"Wir müssen einiges besser machen, aber die Mentalität, die Einstellung - die Mannschaft hat alles gegeben. Ich bin wirklich dankbar für das, was ich gesehen habe. Wir haben ein fantastisches Spiel gemacht", betonte Flick, dessen Hoffnungen auf den Henkelpott aber auch in seiner zweiten Saison als Barca-Coach platzten. Im Vorjahr waren die Katalanen im Halbfinale gescheitert.
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Flick will mit Barcelona die Liga gewinnen
Er finde zwar, dass Barca erneut den Einzug unter die besten Vier verdient gehabt hätte, "aber wir müssen das Ergebnis akzeptieren", sagte der 61-Jährige - und ergänzte mit Blick auf die einzig verbliebene Titelchance und den Vorsprung von neun Punkten auf Real Madrid bei noch sieben ausstehenden Spielen: "Der nächste Schritt ist, die Liga zu gewinnen, wir sind auf diesem Weg. Es ist noch nicht entschieden."
"Mundo Deportivo" würdigte trotz des Ausscheidens die "stolze und heldenhafte" Mannschaft des früheren Bundestrainers. Dessen Spieler nahmen das Scheitern als Ansporn.
"Es ist nie gut, im Viertelfinale auszuscheiden. Wir wollen den Titel holen", sagte Mittelfeldspieler Frenkie de Jong. In der Champions League komme es jedoch "auf die Details an, und man braucht auch ein bisschen Glück. Wenn wir so weitermachen, muss es irgendwann mal klappen."
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