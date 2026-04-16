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Europa League: Celta Vigo vs. SC Freiburg heute live im Free-TV und im Stream - Wer überträgt das Viertelfinal-Rückspiel?
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball
Begeisterung über internationale Auftritte von Freiburg und Mainz
Videoclip • 01:08 Min
Der SC Freiburg trifft im Viertelfinale der Europa League auf Celta Vigo aus Spanien und hat dabei gute Karten für das Weiterkommen. Hier ist das Rückspiel live im Free-TV zu sehen.
Europa League heute live: So seht ihr Freiburg im TV & Stream
Der SC Freiburg trifft im Viertelfinale der Europa League auf Celta Vigo und steht nach dem 3:0 im Hinspiel bereits mit einem Bein im Halbfinale.
Treffer von Vincenzo Grifo, Jan-Niklas Beste und Matthias Ginter sorgte für die gute Ausgangsposition der Breisgauer.
Trainer Julian Schuster mahnte trotzdem schon kurz nach dem Abpfiff des Hinspiels: "Es ist ein erster Schritt. Wir haben uns die Ausgangsposition erarbeitet, aber wir müssen uns diese Schärfe für das Rückspiel bewahren."
ran zeigt alle wichtigen Informationen für das Viertelfinal-Spiel am Donnerstagabend.
Celta Vigo vs. SC Freiburg im TV, Stream und Ticker heute live: Wann findet das Europa-League-Spiel statt?
Spiel: Celta Vigo vs. SC Freiburg
Wettbewerb: Europa League, Viertelfinale; Rückspiel
Datum: 16. April 2026
Uhrzeit: 18:45 Uhr
Austragungsort: Municipal de Balaídos (Vigo)
Celta Vigo gegen SC Freiburg heute live: Läuft das Europa-League-Spiel im Free-TV?
Ja, das Viertelfinal-Rückspiel zwischen Celta Vigo und Freiburg wird von RTL im Free-TV ausgestrahlt. Die Übertragung startet um 18:30 Uhr - 15 Minuten vor Spielbeginn.
Celta Vigo vs. Freiburg heute live: Wo gibt es einen Livestream zur Europa League?
Einen Livestream zum Auftritt der Freiburger gibt es auf RTL+. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.
Celta Vigo - SC Freiburg: Wo gibt es heute einen Liveticker zur Europa League?
Einen Liveticker zu Vigo vs. Freiburg gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de.
Celta Vigo vs. SC Freiburg heute live im Free-TV, Stream und Ticker: Übersicht zur Übertragung
Begegnung: Celta Vigo vs. SC Freiburg
Wettbewerb: Europa League, Viertelfinale
Datum und Uhrzeit: 16. April 2026, 18:45 Uhr
Trainer: Claudio Giraldez (Celta Vigo), Julian Schuster (SC Freiburg)
Free-TV: RTL
Pay-TV: -
Livestream: RTL+
Liveticker: ran.joyn.de