Der SC Freiburg trifft im Viertelfinale der Europa League auf Celta Vigo aus Spanien und hat dabei gute Karten für das Weiterkommen. Hier ist das Rückspiel live im Free-TV zu sehen.

Europa League heute live: So seht ihr Freiburg im TV & Stream

Der SC Freiburg trifft im Viertelfinale der Europa League auf Celta Vigo und steht nach dem 3:0 im Hinspiel bereits mit einem Bein im Halbfinale.

Treffer von Vincenzo Grifo, Jan-Niklas Beste und Matthias Ginter sorgte für die gute Ausgangsposition der Breisgauer.

Trainer Julian Schuster mahnte trotzdem schon kurz nach dem Abpfiff des Hinspiels: "Es ist ein erster Schritt. Wir haben uns die Ausgangsposition erarbeitet, aber wir müssen uns diese Schärfe für das Rückspiel bewahren."

ran zeigt alle wichtigen Informationen für das Viertelfinal-Spiel am Donnerstagabend.