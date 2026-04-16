WM 2026: Das sind die Trikots aller Mannschaften

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DFB: So reagieren die Fans auf das neue Auswärtstrikot
Videoclip • 01:12 Min
Mit 48 Teilnehmern ist Fußball-Weltmeisterschaft 2026 die größte aller Zeiten. Dementsprechend gibt es auch mehr Trikots als jemals zuvor zu bestaunen.
Adidas hat gerade das neue deutsche Auswärtstrikot für die WM 2026 vorgestellt:
Das DFB-Team wird in Tiefblau auftreten.
Nach und nach ziehen die meisten anderen Nationalteams nach und präsentieren ihre Trikots für die Weltmeisterschaft. Vor allem die Ausrüster Adidas und Puma preschen voran, während Nike und Kappa sich noch zurückhalten.
zeigt, welche Heim- und Auswärtstrikots die anderen Nationen im Koffer mit nach Amerika nehmen. ran Gastgeber: Vereinigte Staaten von Amerika (Heimtrikot)
Vereinigte Staaten von Amerika (Heimtrikot)
Bild: Nike
Vereinigte Staaten von Amerika (Auswärtstrikot)
Vereinigte Staaten von Amerika (Auswärtstrikot)
Bild: Nike
Gastgeber: Kanada (Heimtrikot)
Kanada (Heimtrikot)
Bild: Nike
Kanada (Auswärtstrikot)
Kanada (Auswärtstrikot)
Bild: Nike
Gastgeber: Mexiko (Heimtrikot)
Mexiko (Heimtrikot)
Bild: Adidas
Mexiko (Auswärtstrikot)
Mexiko (Auswärtstrikot)
Bild: Adidas
Deutschland (Heimtrikot)
Deutschland (Heimtrikot)
Bild: Adidas
Deutschland (Auswärtstrikot)
Deutschland (Auswärtstrikot)
Bild: Adidas
Brasilien (bisher nur Auswärtstrikot vorgestellt)
Brasilien Auswärtstrikot
Bild: Nike
Argentinien (Heimtrikot)
Argentinien (Heimtrikot)
Bild: Adidas
Argentinien (Auswärtstrikot)
Argentinien (Auswärtstrikot)
Bild: Adidas
Spanien (Heimtrikot)
Spanien (Heimtrikot)
Bild: Adidas
Spanien (Auswärtstrikot)
Spanien (Auswärtstrikot)
Bild: Adidas
Belgien (Heimtrikot)
Belgien (Heimtrikot)
Bild: Adidas
Belgien (Auswärtstrikot)
Belgien (Auswärtstrikot)
Bild: Adidas
Schweiz (Heimtrikot)
Schweiz (Heimtrikot)
Bild: Puma
Schweiz (Auswärtstrikot)
Schweiz (Auswärtstrikot)
Bild: Puma
Süd Korea (bisher nur Auswärtstrikot vorgestellt)
Süd Korea (Auswärtstrikot)
Bild: Nike
Portugal (Heimtrikot)
Portugal (Heimtrikot)
Bild: Puma
Portugal (Auswärtstrikot)
Portugal (Auswärtstrikot)
Bild: Puma
Paraguay (bisher nur Auswärtstrikot vorgestellt)
Paraguay (Auswärtstrikot)
Bild: Puma
Österreich (Heimtrikot)
Österreich (Heimtrikot)
Bild: Puma
Schottland (Auswärtstrikot)
Schottland (Auswärtstrikot)
Bild: Adidas
Schottland (Auswärtstrikot)
Schottland (Auswärtstrikot)
Bild: Adidas
Japan (Heimtrikot)
Japan (Heimtrikot)
Bild: Adidas
Japan (Auswärtstrikot)
Japan (Auswärtstrikot)
Bild: Adidas
Kolumbien (Heimtrikot)
Kolumbien (Heimtrikot)
Bild: Adidas
Kolumbien (Auswärtstrikot)
Kolumbien (Auswärtstrikot)
Bild: Adidas
Saudi Arabien (Heimtrikot)
Saudi Arabien (Heimtrikot)
Bild: Adidas
Saudi Arabien (Auswärtstrikot)
Saudi Arabien (Auswärtstrikot)
Bild: Adidas
Ecuador (Heimtrikot)
Ecuador (Heimtrikot)
Bild: marathon
Ecuador (Auswärtstrikot)
Ecuador (Auswärtstrikot)
Bild: Marathon
Algerien (Heimtrikot)
Algerien (Heimtrikot)
Bild: Adidas
Algerien (Auswärtstrikot)
Algerien (Auswärtstrikot)
Bild: Adidas
Ghana (Heimtrikot)
Ghana (Heimtrikot)
Bild: Puma
Ghana (Auswärtstrikot)
Ghana (Auswärtstrikot)
Bild: Puma
Norwegen (Heimtrikot)
Norwegen (Heimtrikot)
Bild: Adidas
Norwegen (Auswärtstrikot)
Norwegen (Auswärtstrikot)
Bild: Adidas
Südafrika (Heimtrikot)
Südafrika (Heimtrikot)
Bild: Adidas
Südafrika (Auswärtstrikot)
Südafrika (Auswärtstrikot)
Bild: Adidas
Katar (Heimtrikot)
Katar (Heimtrikot)
Bild: Adidas
Katar (Auswärtstrikot)
Katar (Auswärtstrikot)
Bild: Adidas
Curaçao (bisher nur Auswärtstrikot vorgestellt)
Curaçao (bisher nur Auswärtstrikot vorgestellt)
Bild: Adidas