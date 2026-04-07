SC Freiburg vs. Celta Vigo live: Übertragung der Europa League im TV, Stream & Liveticker

DFB-Team: Undav mit Nachdruck! "Ich appelliere an jeden Fan..."

Der SC Freiburg trifft im Viertelfinale der Europa League auf Celta Vigo aus Spanien. Hier ist das Hinspiel live im Free-TV zu sehen.

Der SC Freiburg trifft im Viertelfinale der Europa League auf Celta Vigo.

Durch eine müde Vorstellung hatten die Breisgauer das Achtelfinal-Hinspiel beim KRC Genk mit 0:1 verloren. Doch mit einem überzeugenden 5:1-Sieg vor heimischen Fans setzte sich das Team von Trainer Julian Schuster am Ende klar durch.

Das Viertelfinale hält für die Freiburger zunächst ein Heimspiel parat. Celta Vigo hat sich im Achtelfinale allerdings mit einem Auswärtssieg gegen Olympique Lyon durchgesetzt.

Anders als die Freiburger, die sich durch den 7. Platz in der Gruppenphase die Playoff-Runde erspart haben, musste Celta Vigo auch dort ran. Gegen PAOK Thessaloniki setzten sich die Spanier nach Hin- und Rückspiel mit 3:1 durch.

ran zeigt alle wichtigen Informationen für das Viertelfinal-Spiel am Donnerstagabend.